انت الأن تتابع خبر غير متوقع : النصر يعترض على توقيت مباراة الكلاسيكو ضد الأهلي ويطلب تعديل الموعد والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قبل ساعات من انطلاق مباراة القمة المنتظرة بين النصر والأهلي في دوري روشن، يبرز توتر جديد في الأفق. إدارة نادي النصر تعبر عن استيائها من توقيت المباراة، والتي من المقرر أن تقام يوم الجمعة، 13 سبتمبر، مما يثير تساؤلات حول تأثير جدول المباريات على استعداد الفريق وتقديمه الأداء المتوقع.
النصر يعترض على توقيت مباراة الكلاسيكو ضد الأهلي
- تلوح أزمة جديدة في الأفق قبل ساعات من انطلاق مباراة القمة بين النصر والأهلي، والتي تقام ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن للموسم (2024-2025).
- في صباح اليوم، أفادت تقارير صحفية بوجود استياء واسع داخل إدارة نادي النصر بشأن توقيت المباراة القادمة ضد الأهلي المقررة يوم الجمعة المقبل، الموافق 13 سبتمبر.
- وفقا لصحيفة "الرياضية"، أبدى مصدر رسمي من نادي النصر اعتراضه على جدول مباريات الفريق في دوري روشن. وقد لفت المصدر إلى أن النصر سيخوض المباراة بعد 48 ساعة فقط من انتهاء فترة التوقف الدولي، وهو ما يعتبره غير مناسب، خاصة في ظل ظروف الفريق.
- المصدر الرسمي في نادي النصر دعا المسؤولين إلى ضرورة مراعاة توقيت المباريات بشكل أكثر دقة، مشيرا إلى أن الفريق يضم سبعة لاعبين دوليين يمثلون المنتخب السعودي، بالإضافة إلى خمسة لاعبين أجانب يلعبون مع منتخباتهم الوطنية. وتابع المصدر أن هذا التوقيت المضغوط يؤثر سلبا على استعداد الفريق وتقديم أداء جيد.
- من المقرر أن تقام مباراة النصر ضد الأهلي يوم الجمعة 13 سبتمبر، في الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة تثير هذه التحديات قلقا كبيرا في أروقة النادي، الذي يأمل في تحقيق توازن بين استعادة اللاعبين من التزاماتهم الدولية والتنافس بقوة في الدوري.