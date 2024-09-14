انت الأن تتابع خبر كم باقي على اليوم الوطني السعودي 1446 العد التنازلي بالتاريخ الهجري ؟ تعرف على عطلة يوم 94 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحتفل المملكة العربية السعودية، باليوم الوطني 1446 والذي يحمل الرقم 94، بمجموعة من الفعاليات والعروض الهامة، وفي إطار هذا الحدث، يحصل المواطنين سواء في القطاع العام أو الخاص والبنوك على إجازة رسمية بمناسبة هذا اليوم،، حيث أكد المستشار تركي آل الشيخ، أن شعار اليوم الوطني 2024 هو “نحلم ونحقق” ليبرز الهوية التي تتبناها المملكة من تطوير المشاريع الضخمة والنقلة النوعية لرؤية المملكة 2023، وسنتعرف من خلال هذا المقال على تاريخ عطلة اليوم الوطني السعودي وما هي عدد أيام أجازة العاملين.

تاريخ عطلة اليوم الوطني 2024 السعودية

وحددت وزارة الموارد البشرية في المملكة يوم الثالث والعشرون من شهر سبتمبر الحالي، كموعد للحصول على عطلة اليوم الوطني لجميع العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة والبنوك، وستكون عطلة رسمية مدفوعة الآجر، بحسب ما ورد في الفقرة الثانية من المادة المنصوص عليها بشأن عطلة العيد الوطني في وقت سابق، والتي لابد من الالتزام بها لكل صاحب عمل حر أيضاً، في الوقت الذي كشف فيه البنك المركزي السعودي على عدد أيام إجازة اليوم الوطني لهذا العام، والذي سيكون الموافق الإثنين 20 ربيع الأول 1446 هـ، 23 سبتمبر 2024 بالتاريخ الميلادي، حيث أكد البنك أنها ستكون مدفوعة الأجر ليوم واحد فقط، لجميع الفروع بالبنوك العاملة في الأراضي السعودية.

عروض اليوم الوطني 2024 السعودية