انت الأن تتابع خبر تفاصيل تكلفة نقل الطائرات السعودية الثلاث من جدة إلى الرياض ! مبلغ ضخم والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في خطوة معقدة تتطلب تنسيقا دقيقا، يتوقع أن تصل تكلفة نقل الطائرات الثلاث من طراز بوينغ 777 من جدة إلى الرياض إلى نحو 1.2 مليون ريال. تأتي هذه العملية في إطار تحديات لوجستية كبيرة، نظرا لحجم الطائرات الكبير والقيود المفروضة على المرور تحت الجسور على الطرق السريعة.
تفاصيل تكلفة نقل الطائرات السعودية الثلاث من جدة إلى الرياض
- توقع مختصون أن تصل تكلفة نقل الطائرات الثلاث من طراز بوينغ 777 من جدة إلى الرياض إلى حوالي 1.2 مليون ريال. وأوضحوا، وفقاً لما ذكرته صحيفة الاقتصادية، أن تكلفة نقل كل طائرة تتراوح بين 400 و600 ألف ريال.
- تتضمن عملية نقل الطائرات العديد من التحديات بسبب حجمها الكبير. فكل طائرة يبلغ طولها نحو 64 مترا وعرض بدنها 6.2 متر. لكن التحدي الأكبر يكمن في ارتفاع الطائرة، الذي يتجاوز 6 أمتار، بينما الحد الأعلى المسموح به للمرور تحت الجسور على الطرق السريعة يبلغ نحو 5 أمتار، مما يضيف تعقيدات إضافية لعملية النقل.