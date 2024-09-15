انت الأن تتابع خبر تفاصيل تكلفة نقل الطائرات السعودية الثلاث من جدة إلى الرياض ! مبلغ ضخم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في خطوة معقدة تتطلب تنسيقا دقيقا، يتوقع أن تصل تكلفة نقل الطائرات الثلاث من طراز بوينغ 777 من جدة إلى الرياض إلى نحو 1.2 مليون ريال. تأتي هذه العملية في إطار تحديات لوجستية كبيرة، نظرا لحجم الطائرات الكبير والقيود المفروضة على المرور تحت الجسور على الطرق السريعة.

تفاصيل تكلفة نقل الطائرات السعودية الثلاث من جدة إلى الرياض