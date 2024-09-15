انت الأن تتابع خبر تشكيل الاتحاد القوي لمواجهة الوحدة في دوري روشن ! خطة نارية من العميد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في إطار الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي، يستعد نادي الاتحاد لمواجهة قوية ضد الوحدة، والتي تُقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضي. تحت قيادة المدرب الفرنسي لوران بلان، يسعى الاتحاد لمواصلة تألقه وتحقيق انتصار جديد بعد بدء الموسم بشكل قوي بفوزين متتاليين.

تشكيل الاتحاد القوي لمواجهة الوحدة في دوري روشن

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمباراة قوية ضمن الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الجديد 2024-2025. سيخوض الفريق مباراة حاسمة ضد الوحدة، والتي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضي، في الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساء بتوقيت أبوظبي.

تحت قيادة المدرب الفرنسي لوران بلان، يتطلع نادي الاتحاد إلى استمرار سلسلة انتصاراته الرائعة في دوري روشن هذا الموسم. بعد تحقيقه الفوز في أول جولتين، يسعى العميد لتعزيز موقعه في الصدارة ومواصلة تقديم الأداء المميز الذي شهدناه في المباريات السابقة.

التشكيل الرسمي للفريق لمباراة اليوم

أعلن بلان عن التشكيل الرسمي للفريق لمباراة اليوم، والذي يتكون من: