انت الأن تتابع خبر الطاقم الطبي يرفض نقل فهد المولد إلى الرياض: تفاصيل تعذر النقل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ما زالت الحالة الصحية لفهد المولد، نجم نادي الشباب والمنتخب السعودي، تثير القلق بعد الحادث الذي تعرض له مؤخراً. في أحدث التطورات، تعذر نقل اللاعب إلى الرياض بسبب وضعه الصحي الحرج، حيث يواصل الطاقم الطبي في دبي تقديم الرعاية الدقيقة له. يظل المولد في وحدة العناية المركزة بينما تستمر التحقيقات في الحادث الذي وقع في شقته.

الطاقم الطبي يرفض نقل فهد المولد إلى الرياض