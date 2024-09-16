انت الأن تتابع خبر تطورات مقلقة في حالة فهد المولد: تقرير يكشف مفاجآت جديدة ! اليك التفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في تطور مقلق لحالة نجم فريق الشباب السعودي، فهد المولد، كشفت التقارير الصحفية الأخيرة عن تفاصيل جديدة حول حادث سقوطه من شرفة منزله بالدور الثاني في دبي. المولد، الذي يتلقى العلاج حالياً في وحدة العناية المركزة، يعاني من إصابات خطيرة، مما زاد من اهتمام وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بالقضية.

تطورات مقلقة في حالة فهد المولد