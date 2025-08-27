الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت هيئة النقل العام ورُكن تشغيل قطار الرياض عن تحديث عاجل لقائمة الممنوعات التي لا تُقبل في قطارات ومحطات المشروع الأرقام الأخيرة والتفاصيل المُعلن عنها تُشير إلى أن السفر داخل العاصمة بات يخضع لضوابط أشد وتقنين صارم، يهدف بالأساس إلى حماية السلامة العامة، وتجنب العوائق داخل القطارات، وتأكيد انضباط بيئة السفر بما يتماشى مع رؤية 2030 كجشحا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

قطار الرياض يعلن منع أشياء محددة بشكل عاجل

وفق ما أعلنته إدارة مشروع قطار الرياض، فقد حُدِّثت قائمة المحتويات والسلوكيات الممنوعة داخل القطارات والمحطات، وتضمن التحديث التالي:

المواد القابلة للاشتعال والمواد الخطرة لم تعد عبوات الوقود أو الغاز أو المواد الكيميائية المتطايرة مقبولة داخل القطار وهذه خطوة تحسّبًا لأي طارئ ممكن يحدث على متن القطار أو في محطة انتظار الركاب.

الدراجات الكهربائية والسكوترات غير القابلة للطيّ سجل منع واضح لهذه الوسائل بسبب ما تسببه من ازدحام في الممرات والمقاعد، مما يقلل من حركة الركاب ويهدد السلامة العامة.

الأمتعة الضخمة أو أدوات التخييم والمعدات الحادة يمنع إدخال أي شيء يعوق المرور أو يشغل المقاعد عبثًا، وكذلك أدوات التخييم الكبيرة أو معدات البناء التي قد تسبب ضررًا للعربات أو الركاب.

الطعام ذو الروائح النفاذة ظهر نوع جديد من المنع يتعلق بالراحة الشخصية للركاب؛ إذ تقرّر منع تناول الأطعمة ذات الروائح القوية مثل المأكولات البحرية أو المشوي داخل القطارات حفاظًا على راحة الجميع.

التدخين والأكل والشرب داخل القطار تأتي هذه الضوابط ضمن الإجرائيات المفروضة لضمان بيئة نظيفة وصحية للركاب، وتشمل منع التدخين تمامًا، ووقف تناول الطعام والشراب داخل العربات.

تشغيل الموسيقى بصوت عالٍ والتصرفات المزعجة يفرض منع تشغيل الأجهزة بأصوات مرتفعة أو إزعاج الركاب بأي طريقة، كجزء من سياسة احترام حقوق المسافر وحقه في بيئة سفر هادئة.

الجلوس على الأرض داخل القطار هذه النقطة أعلن عنها بوضوح عبر منصات التواصل لوزارة النقل، وقد أثارت استغراب البعض، إذ تُعد تصرفًا غير ملائم ويعيق حركة الركاب، لذا تم منعه فورًا.

ما الغاية من هذه الإجراءات؟

يبدو أن الهدف الأساسي من إصدار هذه القائمة الجديدة هو:

ضمان السلامة: حماية الركاب من مخاطر مشتبه بها مثل المواد القابلة للاشتعال أو الحادة.

تحسين تجربة السفر: ضبط تغيرات السلوك داخل العربات يسهم في راحة الجميع.

حماية البنية التحتية: تقليل الأضرار مثل الأمتعة الضخمة أو الأدوات التي قد تضر بالعربات.

التوافق مع الرؤية الوطنية: هذه الخطوات تأتي في إطار مشروع النقل العام الاحترافي الذي يدعم رؤية الرياض 2030.

تطبيق صارم وغرامات

الإعلان المفاجئ تزامن مع تنفيذ قواعد صارمة حيال المخالفين:

تم تجهيز نقاط تفتيش في مداخل المحطات، تُدار من قبل فرق أمنية مدربة، للتأكد من الالتزام الجديد.

كما يتم استخدام كاميرات ذكية ونظم مراقبة لرصد أي مخالفة داخل القطارات.

أما عن العقوبات فتم تحديد غرامات فورية تبدأ من 500 ريال، وتتصاعد بدرجة تكرار المخالفة أو طبيعتها (إزعاج عام أو سلوك شديد الاضطراب).