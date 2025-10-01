نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قلق في الهلال بسبب إصابة نونيز.. والنادي يطلب استبعاده من منتخب أوروغواي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت صحيفة "مونتيفيديو" الأوروغويانية عن قلق متزايد داخل نادي الهلال السعودي بشأن الوضع البدني لمهاجمه الدولي داروين نونيز، الأمر الذي دفع الإدارة لتقديم طلب رسمي إلى الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم من أجل استبعاده من المشاركة في التوقف الدولي المقبل.

الهلال يطلب إعفاء نونيز من وديتي أكتوبر

حسب الصحيفة، فقد أجرى الهلال اتصالات مباشرة مع مسؤولي المنتخب الأوروغوياني لطلب عدم استدعاء اللاعب إلى معسكر أكتوبر، والذي يتضمن مباراتين وديتين في ماليزيا، الأولى أمام جمهورية الدومينيكان يوم الجمعة 10 أكتوبر، والثانية أمام أوزبكستان يوم الإثنين 13 أكتوبر.

إنزاغي يوضح موقف النادي

وعبّر المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، المدير الفني للهلال، عن قلقه من حالة المهاجم البالغ من العمر 26 عامًا، حيث قال في المؤتمر الصحافي الذي أعقب فوز فريقه على ناساف قارشي الأوزبكي (3-2) في دوري أبطال آسيا:

"اللاعب يعاني من آلام في الركبة، ويفضل النادي أن يواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي بدلًا من خوض المباريات الودية".

وأضاف: "نحن بحاجة لأن يستغل فترة التوقف الدولي في استعادة جاهزيته البدنية بالكامل، حتى يتمكن من العودة بقوة لخدمة الفريق".

تاريخ مع الإصابات

ويملك نونيز سجلًا سابقًا مع إصابات الركبة، حيث خضع لعمليتين جراحيتين عامي 2017 و2021، وهو ما تسبب في ابتعاده عن الملاعب لفترات طويلة، ما يزيد من حذر الهلال في التعامل مع حالته الحالية.

موعد عودة الهلال للمنافسات

من المنتظر أن يخوض الهلال مباراته المقبلة في 18 أكتوبر أمام الاتفاق ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وسط ترقب الجماهير لمدى جاهزية نونيز للعودة إلى التشكيلة الأساسية.

بداية نونيز مع الهلال

وكان المهاجم الأوروغوياني قد انتقل إلى الهلال قادمًا من ليفربول الإنجليزي، وتمكن حتى الآن من تسجيل هدفين في أربع مباريات بقميص الزعيم، لكن إصابته الأخيرة أثارت علامات استفهام حول استمرارية مشاركته بشكل منتظم.