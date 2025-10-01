نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة المصري يرد على بيانات بعض الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم ثقته الكاملة في الحكام المحليين وتطورهم في إدارة جميع المسابقات رغم ما يواجهوه من اعتراضات.

اتحاد الكرة المصري يرد على بيانات بعض الأندية

وذكر اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي "أنهم تابعوا ما ورد عن بعض الأندية من بيانات وخطابات من شأنها التقليل من مكانة الحكام المصريين".

أضاف البيان "يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على ثقته في التحكيم المصري ورفضه القاطع لأي محاولة للنيل به".

ووجه الاتحاد المصري لكرة القدم، لجنة الحكام بالاتحاد لاستمرار خططها الهادفة لتطوير الحكام التي بدأت تؤتي نتائج مطمئنة.

واختتم البيان "يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم في هذا الصدد على استقلالية لجنة الحكام بالاتحاد في عملها ولها كل الصلاحيات في اتخاذ ما تراه في مصلحة التحكيم والحكام المصريين، فضلا عن أن اللائحة نصت على أن تعيينات الحكام للمباريات حق أصيل للجنة لا تنازعه فيه أي هيئة أخرى".