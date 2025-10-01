نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "نسور قرطاج" يضم دفعة جديد من "مزدوجي الجنسية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن ضم دفعة جديدة من اللاعبين أبناء المهاجرين التونسيين من مزدوجي الجنسية الناشطين في الخارج، لتعزيز صفوف المنتخب.

"نسور قرطاج" يضم دفعة جديد من "مزدوجي الجنسية"

وتعمل لجنة متخصصة داخل الاتحاد يقودها اللاعب الدولي السابق زياد الجزيري لضم المواهب التونسية الناشطة بالخارج إلى المنتخب التونسي، ضمن خطة لرفع مستواه وقدراته التنافسية مع منتخبات الصف الأول بإفريقيا.

وسبق لجرولر اللعب لمنتخب النمسا تحت سن 21 عاما، لكن بعد مفاوضات مع مسؤولي الاتحاد، اختار تمثيل المنتخب التونسي.

ونجح الاتحاد أيضًا خلال الأسبوع الجاري في ضمن اللاعب وسيم سلامة المولود بفرنسا ولاعب الشباب في باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث سيشارك مع المنتخب التونسي في كأس العالم لأقل من 17 سنة في قطر خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

كما سيكون اللاعب نجد عجرود ذو الأصول التونسية الجزائرية وأحد أبرز مواهب أكاديمية نادي موناكو الفرنسي من بين المنضمين الجدد للمنتخب التونسي والمؤهلين للمشاركة في كأس العالم لأقل من 17 عامًا.

وأعلن اتحاد الكرة السبت الماضي عن تسوية وضع كل من آدم غالب، لاعب الوسط الهجومي لنادي باريس سان جيرمان لأقل من 19 عامًا، وريان اللومي مهاجم نادي فانكوفر وايتكابس الناشط بالدوري الأمريكي ليكونا على ذمة المنتخبات الوطنية بجميع أصنافها.

ويستعد المنتخب التونسي الأول لكرة القدم للمنافسة فى نهائيات كأس العرب في قطر نهاية العام الجاري وكأس أمم إفريقيا في المغرب 2025 ونهائيات كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في صيف 2026.