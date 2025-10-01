نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفرنسي مونفيس يعلن موعد اعتزاله التنس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن المصنف السادس عالميًا سابقًا، الفرنسي غايل مونفيس، اليوم الأربعاء، أنه سيعتزل التنس بنهاية الموسم المقبل.

وحقق مونفيس 13 لقبًا في بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين آخرها في أوكلاند في يناير (كانون الثاني) الماضي بعد نحو 20 عامًا من فوزه الأول في بولندا عام 2005.

وبانتصاره في أوكلاند أصبح مونفيس أكبر لاعب سنًا يفوز بلقب في بطولات اتحاد المحترفين في عمر 38 عامًا وأربعة أشهر.

وكتب مونفيس على وسائل التواصل الاجتماعي "الآن، وبعد الاحتفال بعيد ميلادي التاسع والثلاثين قبل شهر واحد فقط، أود أن أشارككم أن العام المقبل سيكون الأخير لي في عالم الاحتراف.

"أنا ممتن جدًا لحصولي على فرصة لتحويل شغفي بهذه الرياضة إلى مسيرة امتدت 21 عامًا."رغم أن هذه الرياضة تعني كل شيء بالنسبة لي فإنني أشعر بالرضا التام عن قرار الاعتزال في نهاية موسم 2026".

وصل مونفيس إلى قبل نهائي بطولتين من البطولات الأربع الكبرى قبل الخسارة في فرنسا المفتوحة 2008 وأمريكا المفتوحة 2016 لكنه قال إنه سيسدل الستار على مسيرته دون أي ندم.

وأضاف "الحياة قصيرة للغاية.

"صدقوني عندما أقول إنني لا أشعر بأي ندم، كنت محظوظًا بشكل لا يصدق".