روما وأستون فيلا وبورتو نحو تعزيز الانطلاقة القوية

تسعى أندية روما الايطالي وبورتو البرتغالي وأستون فيلا الإنجليزي إلى تأكيد انطلاقتها القوية في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم عندما تخوض الجولة الثانية الخميس.

واستهل روما مشواره في المسابقة التي حل فيها وصيفًا عام 2023 بخسارته أمام إشبيلية الإسباني، بفوز ثمين على مضيفه نيس الفرنسي 2-1، وحذا بورتو البرتغالي، بطل المسابقة بنسختها القديمة (كأس الاتحاد الأوروبي) في عامي 2003 و2011، حذوه بفوز خارج قواعده على سالزبورغ النمساوي 1-0، فيما تغلب أستون فيلا على ضيفه بولونيا الايطالي بالنتيجة ذاتها في أول فوز له في مختلف المسابقات هذا الموسم.

ويصطدم روما بفريق فرنسي آخر هو ليل الفائز على بران بيرغن النروجي 2-1.

وسيحاول ليل بقيادة مهاجمه الدولي السابق المخضرم أوليفييه جيرو الثأر لمواطنه نيس، بيد ان المهمة لن تكون سهلة امام قطب العاصمة الإيطالية المنتشي بثلاثة انتصارات متتالية في مختلف المسابقات.

من جهته، يطمح بورتو إلى مواصلة بدايته المثالية والحفاظ على سجله خاليًا من الخسارة في تسع مباريات في مختلف المسابقات، عندما يلتقي مع ضيفه النجم الاحمر لبلغراد الصربي.

ويتصدر بورتو ترتيب الدوري البرتغالي بالعلامة الكاملة وبفارق ثلاث نقاط امام سبورتينغ وأربع نقاط امام بنفيكا قبل مواجهته للأخير الأحد المقبل في قمة المرحلة الثامنة.

- فيلا لمواصلة الصحوة -

ويمني أستون فيلا النفس بمواصلة صحوته بفوز ثالث تواليا في مختلف المسابقات عندما يحل ضيفًا على فينورد الهولندي بطل المسابقة مرتين في قمة نارية.

بعد خسارته في مبارياته الخمس الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، بتسجيله هدفا واحدا فقط، ردّ رجال المدرب الاسباني أوناي إيمري بفوزٍ على بولونيا في المسابقة القارية، ثم على فولهام 3-1 في الدوري.

ويواجه الفريق الذي بلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، اختبارا حقيقيًا لمدى تقدمه في الأسابيع الأخيرة أمام فينورد، متصدر الدوري الهولندي دون خسارة حتى الآن، لكنه تعرض لهزيمة امام براغا البرتغالي 0-1 في الجولة الاولى من المسابقة القارية.

وقال إيمري عن مباراة فولهام: "كنا بحاجة إلى الفوز، كان الأمر واضحًا جدًا".

وأضاف "لعبنا بحيوية وشغف، وتغير أداؤنا خلال المباراة لأننا استعدنا ثقتنا بأنفسنا".

ويسعى باناثينايكوس اليوناني إلى البقاء في الصدارة عندما يستضيف غو اهيد ايغلز الهولندي.

وضرب باناثينايكوس بقوة في الجولة الأولى بفوزه الكبير على مضيفه يونغ بويز السويسري 4-1، فيما سقط غو أهيد إيغلز على أرضه امام أف سي أس بي الروماني 0-1.

ويأمل نوتنغهام فوريست في تحقيق أول فوز أوروبي له منذ عام 1995 عندما يواجه ميدتيلاند الدنماركي على ملعب سيتي.

وتراجعت نتائج فوريست بشكل كبير هذا الموسم بعدما لفت الانظار الموسم الماضي بقيادة مدربه البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو الذي لم يشفع له قيادة الفريق إلى العودة إلى المسابقات القارية للمرة الاولى منذ 30 عامًا.

وأقال فوريست سانتو بعد ثلاث مباريات فقط هذا الموسم وعين المدرب الأسترالي السابق لتوتنهام أنج بوستيكوغولو خلفا له، بيد ان التغيير لم يجد حتى الان حيث فشل الفريق في تحقيق اي فوز في مختلف المسابقات وودع كأس الرابطة على يد سوانسي سيتي من الدرجة الثانية.

واستهل فوريست الموسم بفوز كبير على مضيفه برنتفورد 3-1، لكنه خسر ثلاث مباريات وتعادل في مثلها بعد ذلك بينها أمام ريال بيتيس الاسباني 2-2 في الجولة الاولى من يوروبا ليغ.

وبدوره، يطمح ليون الفرنسي إلى الاستمرار في بدايته القوية للموسم عندما يستضيف سالزبورغ.

ويتقاسم ليون صدارة الدوري في بلاده مع باريس سان جيرمان بطل الموسم الماضي وبطل اوروبا برصيد 15 نقطة لكل منهما، ويرغب في استغلال عاملي الارض والجمهور لتحقيق فوزه القاري الثاني تواليًا.

ويلعب ممثلًا كرة القدم الالمانية فرايبورغ وشتوتغارت خارج قواعدهما امام بولونيا وبازل السويسري في اختبارين صعبين.

وفي باقي المباريات، يلعب لودوغوريتس البلغاريي مع ريال بيتيس، وأف سي أس بيمع يونغ بويز، وفنربخشة مع نيس، وبران بيرغن مع اف سي اوتريخت الهولندي، وفيكتوريا بلزن التشيكي مع مالمو السويدي، وسلتيك الإسكتلندي مع براغا، وسلتا فيغو الإسباني مع باوك اليوناني، ومكابي تل أبيب الاسرائيلي مع دينامو زغرب الكرواتي، وغنك البلجيكي مع فيرينتسفاروش المجري، وشتورم غراتس النمسوي) مع رينجرز الإسكتلندي.