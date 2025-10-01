نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على برنامج الجولة الثانية من الدوري الأوروبي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
في ما يأتي برنامج مباريات الجولة الثانية ضمن الدوري الأوروبي يوروبا ليغ في كرة القدم (بتوقيت غرينيتش):
تعرف على برنامج الجولة الثانية من الدوري الأوروبي
- الخميس:
(16:45) لودوغوريتس (بلغاريا) - ريال بيتيس (إسبانيا)
باناثينايكوس (اليونان) - غو اهيد ايغلز (هولندا)
أف سي أس بي (رومانيا) - يونغ بويز (سويسرا)
فنربهتشه (تركيا) - نيس (فرنسا)
بولونيا (إيطاليا) - فرايبورغ (ألمانيا)
روما (إيطاليا) - ليل (فرنسا)
بران بيرغن (النروج) - اف سي اوتريخت (هولندا)
فيكتوريا بلزن (الجمهورية التشيكية) - مالمو (السويد)
سلتيك (اسكتلندا) - براغا (البرتغال)
(19:00) بازل (سويسرا) - شتوتغارت (ألمانيا)
سلتا فيغو (إسبانيا) - باوك (اليونان)
ليون (فرنسا) - سالزبورغ (النمسا)
مكابي تل أبيب (اسرائيل) - دينامو زغرب (كرواتيا)
غنك (بلجيكا) - فيرينتسفاروش (المجر)
فينورد (هولندا) - أستون فيلا (إنكلترا)
شتورم غراتس (النمسا) - رينجرز (اسكتلندا)
نوتنغهام فوريست (إنكلترا) - ميدتيلاند (الدنمارك)
بورتو (البرتغال) - النجم الأحمر بلغراد (صربيا)