أحمد جودة - القاهرة - في ما يأتي برنامج مباريات الجولة الثانية ضمن الدوري الأوروبي يوروبا ليغ في كرة القدم (بتوقيت غرينيتش): تعرف على برنامج الجولة الثانية من الدوري الأوروبي - الخميس: (16:45) لودوغوريتس (بلغاريا) - ريال بيتيس (إسبانيا) باناثينايكوس (اليونان) - غو اهيد ايغلز (هولندا) أف سي أس بي (رومانيا) - يونغ بويز (سويسرا) فنربهتشه (تركيا) - نيس (فرنسا) بولونيا (إيطاليا) - فرايبورغ (ألمانيا) روما (إيطاليا) - ليل (فرنسا) بران بيرغن (النروج) - اف سي اوتريخت (هولندا) فيكتوريا بلزن (الجمهورية التشيكية) - مالمو (السويد) سلتيك (اسكتلندا) - براغا (البرتغال) (19:00) بازل (سويسرا) - شتوتغارت (ألمانيا) سلتا فيغو (إسبانيا) - باوك (اليونان) ليون (فرنسا) - سالزبورغ (النمسا) مكابي تل أبيب (اسرائيل) - دينامو زغرب (كرواتيا) غنك (بلجيكا) - فيرينتسفاروش (المجر) فينورد (هولندا) - أستون فيلا (إنكلترا) شتورم غراتس (النمسا) - رينجرز (اسكتلندا) نوتنغهام فوريست (إنكلترا) - ميدتيلاند (الدنمارك) بورتو (البرتغال) - النجم الأحمر بلغراد (صربيا)