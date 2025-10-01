الرياضة

تعرف على برنامج الجولة الثانية من الدوري الأوروبي

0 نشر
0 تبليغ

تعرف على برنامج الجولة الثانية من الدوري الأوروبي

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على برنامج الجولة الثانية من الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

في ما يأتي برنامج مباريات الجولة الثانية ضمن الدوري الأوروبي يوروبا ليغ في كرة القدم (بتوقيت غرينيتش):

تعرف على برنامج الجولة الثانية من الدوري الأوروبي

- الخميس:

(16:45) لودوغوريتس (بلغاريا) - ريال بيتيس (إسبانيا)

باناثينايكوس (اليونان) - غو اهيد ايغلز (هولندا)

أف سي أس بي (رومانيا) - يونغ بويز (سويسرا)

فنربهتشه (تركيا) - نيس (فرنسا)

بولونيا (إيطاليا) - فرايبورغ (ألمانيا)

روما (إيطاليا) - ليل (فرنسا)

بران بيرغن (النروج) - اف سي اوتريخت (هولندا)

فيكتوريا بلزن (الجمهورية التشيكية) - مالمو (السويد)

سلتيك (اسكتلندا) - براغا (البرتغال)

(19:00) بازل (سويسرا) - شتوتغارت (ألمانيا)

سلتا فيغو (إسبانيا) - باوك (اليونان)

ليون (فرنسا) - سالزبورغ (النمسا)

مكابي تل أبيب (اسرائيل) - دينامو زغرب (كرواتيا)

غنك (بلجيكا) - فيرينتسفاروش (المجر)

فينورد (هولندا) - أستون فيلا (إنكلترا)

شتورم غراتس (النمسا) - رينجرز (اسكتلندا)

نوتنغهام فوريست (إنكلترا) - ميدتيلاند (الدنمارك)

بورتو (البرتغال) - النجم الأحمر بلغراد (صربيا)

 

أحمد صلاح

أحمد صلاح

Advertisements

قد تقرأ أيضا