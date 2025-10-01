نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سينر يتوج بلقب بطولة الصين المفتوحة للتنس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استعاد يانيك سينر أفضل مستوياته في الفوز 6-2 و6-2 على الأمريكي الواعد ليرنر تيان بنهائي بطولة الصين المفتوحة للتنس اليوم الأربعاء ليحصد المصنف الثاني عالميًا لقبه الثالث هذا الموسم و21 إجمالًا في بطولات المحترفين.

دخل سينر، الفائز بأربعة ألقاب كبرى، النهائي في المركز الوطني للتنس بعد فوز صعب في قبل النهائي على أليكس دي مينو أمس الثلاثاء حيث عانى من متاعب بسبب مشكلة في المعدة.

ومع ذلك، لم تكن هناك أي علامات على عدم الراحة في لقائه الأول مع تيان (19 عامًا) إذ سيطر سينر على المباراة بكسر إرسال منافسه في الشوط الأول ولعب بثبات ليحسم المجموعة الأولى لصالحه.

وحصل تيان، الذي كان يخوض أول نهائي له ويسعى لأن يصبح أصغر فائز أمريكي سنًا في بطولات اتحاد المحترفين منذ فعلها آندي روديك في 2002، على فرصتين لكسر إرسال منافسه في المجموعة الثانية لكن سينر تصدى لهما وتقدم 4-2 قبل أن يحسم بطل 2023 المباراة لصالحه.