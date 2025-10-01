نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الآسيوي" يعلن ترشيحاته لجوائز الأفضل في 2025 في المقال التالي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن قائمة المرشحين النهائيين لجوائز أفضل لاعب وأفضل لاعبة لعام 2025، وذلك ضمن حفل جوائزه الذي تستضيفه الرياض يوم 16 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، برعاية نيوم.

وتضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب، عريف أيمن من ماليزيا، وأكرم عفيف من قطر، وسالم الدوسري من السعودية، بعد موسم حافل بالأداء المتميز لهم في البطولات المحلية والقارية.

وتتنافس على جائزة أفضل لاعبة، هولي مكنمارا من أستراليا، ووانغ شوانغ من الصين، وهانا تاكاهاشي من اليابان، وذلك بعد مساهمات بارزة في الأندية والمنتخبات خلال الفترة من يونيو 2024 إلى يوليو 2025.

ويعد الحفل، الذي يُقام بنسخته التاسعة والعشرين، مناسبة سنوية لتكريم أفضل النجوم الذين أسهموا في تطوير كرة القدم الآسيوية، على مستوى الأداء والإنجازات الفردية والجماعية.