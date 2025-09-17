نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية ترحب بإعلان سوريا الوصول إلى خارطة الطريق لحل الأزمة في محافظة السويداء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحبت المملكة بإعلان الجمهورية العربية السورية الشقيقة الوصول إلى خارطة الطريق لحل الأزمة في محافظة السويداء، مشيدة بالجهود التي بذلتها المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد.

وجددت المملكة دعمها لكافة الخطوات التي تتخذها سوريا بما يحقق أمنها واستقرارها، ويحافظ على مقدراتها ووحدة أراضيها، ويساهم في بناء مؤسسات الدولة وتطبيق القانون، بما يلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو سوريا أكثر استقرارًا وازدهارًا.