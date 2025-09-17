الرياض - كتبت رنا صلاح - يشهد أهالي منطقة نجران اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2025، حالة جوية غير مستقرة لفتت أنظار المواطنين والمقيمين على حد سواء . فبعد أيام من الأجواء الحارة والجافة التي اعتادت عليها المنطقة، أعلنت تقارير الأرصاد عن تغيرات مناخية واضحة تتمثل في هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح نشطة، مع توقعات بارتفاع منسوب المياه وجريان السيول في بعض الأودية والشعاب. هذه الحالة الجوية الاستثنائية تأتي لتؤكد طبيعة مناخ نجران المتقلب، خصوصاً في مواسم الانتقال بين الصيف والخريف عذلغث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أمطار غزيرة تضرب طقس نجران وهذه حالة الطقس خلال الساعات القادمة في السعودية

المركز الوطني للأرصاد حذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية على مدينة نجران ومحافظاتها خلال ساعات النهار وحتى المساء، مع احتمالية أن تكون الأمطار غزيرة في فترات متقطعة، ما يزيد من خطر تجمع المياه في الشوارع وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية. كما رجحت النشرات الجوية أن يصاحب الأمطار تساقط لحبات البَرَد في بعض المواقع، إلى جانب نشاط في حركة الرياح التي قد تثير الأتربة وتزيد من صعوبة القيادة على الطرق المكشوفة.

وتشير توقعات الطقس إلى أن درجات الحرارة ستبقى معتدلة نسبياً مقارنة بالأيام الماضية، حيث تصل العظمى إلى حدود 30 درجة مئوية، بينما تنخفض الصغرى ليلاً إلى ما دون 20 درجة، ما يمنح الأجواء قدراً من الاعتدال بعد موجة الحرارة الصيفية. في المقابل، نصحت الجهات الرسمية الأهالي والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية المنخفضة التي قد تشهد جرياناً سريعاً للمياه.

ويأتي هذا الاضطراب الجوي في وقت يستعد فيه كثير من سكان المنطقة لمواسم الزراعة، ما يجعل الأمطار المتساقطة ذات فائدة مزدوجة، حيث تساهم في إنعاش الأراضي الزراعية وزيادة منسوب المياه الجوفية، لكنها في الوقت ذاته تفرض تحديات تتعلق بتأمين الممتلكات وحماية المزارع من السيول المفاجئة. كما يتوقع أن تواصل الجهات المختصة متابعة الحالة عن قرب، مع إصدار نشرات دورية للتحديث حول تطورات الطقس وتحذيرات السلامة.