نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 23-11-2025 في دوري نايل والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل اليوم الأحد الموافق 23 نوفمبر 2025، منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري نايل بثلاث مواجهات مؤثرة في جدول الترتيب.

حيث تسعى فرق القاع للهروب من المراكز المتأخرة، بينما تعمل فرق الوسط على تثبيت مواقعها قبل الدخول في مرحلة أكثر حساسية من الموسم.

مواعيد مباريات اليوم الأحد في الدوري المصري

▪︎الاتحاد السكندري ضد الجونة - الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة وفلسطين والسادسة بتوقيت السعودية وقطر على أرضية ملعب الإسكندرية.

يدخل الاتحاد السكندري اللقاء وهو في المركز قبل الأخير، باحثًا عن نتيجة تعيد الاستقرار للفريق على أرضه.

أما الجونة فيسعى لمواصلة نتائجه المتوازنة والخروج بنقطة أو ثلاث خارج ملعبه.

▪︎بتروجت ضد حرس الحدود - الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة وفلسطين والتاسعة بتوقيت السعودية وقطر على أرضية ملعب بتروسبورت.

مواجهة مباشرة في صراع البقاء، حيث يحتل بتروجت المركز الثالث عشر، بينما يأتي حرس الحدود في المركز الخامس عشر، وتكتسب المباراة أهميتها من تقارب موقف الفريقين ورغبتهما في تحسين ترتيبهما سريعًا.

▪︎كهرباء الإسماعيلية ضد زد - الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة وفلسطين والتاسعة بتوقيت السعودية وقطر على أرضية ملعب الإسماعيلية.

يستضيف كهرباء الإسماعيلية، صاحب المركز الأخير، فريق زد الذي يحتل المركز التاسع.

ويسعى زد لتعزيز موقعه في وسط الجدول، بينما يأمل كهرباء الإسماعيلية في تحقيق نتيجة إيجابية تساعده على الهروب من ذيل الترتيب.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الأحد في الدوري المصري

تنقل شبكة قنوات أون سبورت مباريات دوري نايل حصريًا هذا الموسم، حيث توفر بثًا مباشرًا بجودة عالية، بالإضافة إلى استوديوهات تحليلية تقدم قراءة فنية للمباريات، إلى جانب ملخصات وتقارير عن أبرز أحداث كل جولة.