الرياض - كتبت رنا صلاح - تدخل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية مرحلة جديدة من تنظيم صرف رواتب التقاعد، حيث أعلنت أن صرف المعاش التقاعدي ابتداءً من الشهر المقبل سيخضع لثلاثة معايير أساسية . هذه الخطوة لم تأتِ من فراغ، بل جاءت ضمن جهود واضحة لتعزيز العدالة، وضمان أن المعاش يصل فعلًا إلى من يستحقه دون أي تجاوزات أو استغلال علدمس بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تحذير من التأمينات الاجتماعية السعودية .. توقف كامل للراتب إن لم تحقق هذه الشروط الثلاثة

المعيار الأول والأبرز هو عودة صاحب المعاش إلى سوق العمل. فإذا عمل المتقاعد في وظيفة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية، فإن راتب التقاعد يتوقف طوال فترة العمل، إلا إذا كان قد بلغ السن النظامي للتقاعد أو استوفى الشروط المطلوبة.

هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق التوازن بين العمل والمعاش، فمن غير المنطقي أن يجمع الفرد بين راتب تقاعدي مخصص لمن أنهى خدمته، وبين دخل شهري من وظيفة جديدة في نفس الوقت لكن المؤسسة أوضحت أن هناك استثناءات، مثل الحالات التي تتعلق بالسن أو بالاشتراك الجزئي، والتي قد تسمح بصرف جزئي أو مكافأة بديلة.

تغير الحالة الاجتماعية أو المهنية للورثة المستفيدين

يُعتبر هذا المعيار حساسًا للغاية، لأنه يمس الورثة المستفيدين من راتب المتقاعد بعد وفاته. فالنظام يوقف المعاش عن الوريث أو الوريثة في حال طرأ تغيير جوهري على حالتهم الاجتماعية أو المهنية.

ومن أبرز الأمثلة:

زواج الأنثى المستفيدة.

بلوغ الأبناء السن القانوني المقرر في النظام.

انقطاع الابن عن الدراسة إذا كان يستفيد كطالب.

انتحال الشخصية أو تقديم بيانات غير صحيحة.

هذا التنظيم يسعى إلى ضمان أن الدعم يذهب إلى الورثة المستحقين فعلًا، وأنه لا يتم صرفه لأشخاص فقدوا شرط الاستحقاق مثل الزواج أو تجاوز العمر المحدد.

الاستيفاء الكامل لشروط الاستحقاق النظامية

المعيار الثالث يرتبط بجوهر نظام التقاعد نفسه، وهو الالتزام بالسن القانوني ومدة الاشتراك المطلوبة.

أبرز الشروط

بلوغ سن التقاعد النظامي، والذي يتراوح حاليًا بين 58 و65 عامًا حسب الفئات المختلفة.

استكمال مدة الاشتراك المطلوبة، والتي تتراوح غالبًا بين 25 و30 عامًا.

في حالة التقاعد المبكر، لا بد من شروط إضافية مثل حد أدنى من سنوات الاشتراك أو موافقة الجهة المختصة.

إذا لم يستوفِ المتقاعد هذه الشروط، فلن يستحق راتبًا تقاعديًا كاملًا، وإنما قد يحصل على مكافأة أو صرف جزئي بناءً على سنوات الخدمة.

كيف يُحسب راتب التقاعد في السعودية؟

راتب التقاعد في المملكة يُحسب وفق أنظمة متعددة، منها نظام التقاعد المدني والعسكري، وكذلك نظام التأمينات الاجتماعية. الفكرة الأساسية أن قيمة المعاش تعتمد على:

عدد سنوات الخدمة أو الاشتراك.

متوسط الراتب خلال فترة محددة قبل التقاعد.

نوع النظام (مدني، عسكري، أو تأمينات اجتماعية).

مثال: كلما زادت سنوات الخدمة، زاد المعاش التقاعدي، مع مراعاة ألا يتجاوز حدًا معينًا من الراتب الأساسي الأخير.

أهمية تحديث البيانات للمستفيدين

أبرز ما شددت عليه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هو ضرورة تحديث البيانات بشكل دوري. سواء كان المتقاعد على قيد الحياة أو الورثة مستفيدين، فإن أي تأخير في تحديث البيانات الشخصية، الاجتماعية أو التعليمية قد يؤدي إلى وقف صرف المعاش.

تشمل هذه البيانات: