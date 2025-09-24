نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الجوف تحتفي باليوم الوطني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

احتفت جامعة الجوف باليوم الوطني الـ 95 بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله الشايع، ومنسوبي وطلبة الجامعة.

وتضمن الاحتفال تقديم أوبريت وطني، وقصيدة وطنية، والعرضة السعودية.

وأشار الدكتور الشايع إلى أن جامعة الجوف، وهي تحتفي بهذا اليوم المجيد، تجدد التزامها برسالتها في بناء الإنسان المبدع، وتعزيز البحث العلمي النوعي، وتمكين الابتكار وريادة الأعمال، في انسجام تام مع رؤية السعودية 2030 التي تمثل خارطة طريق لمستقبل الوطن، وبوصلة للجامعة في صياغة إستراتيجياتها ومبادراتها.

عقب ذلك، كرّم رئيس جامعة الجوف المشاركين في الحفل والمعرض المصاحب الذي احتوى على أجنحة تعريفية وأعمال طلابية وإبداعية تعكس روح الوطنية وتبرز إنجازات الجامعة ومبادراتها في خدمة الوطن والمجتمع، إلى جانب تكريم أعضاء لجان تحكيم مسابقات اليوم الوطني "إبداع وطن"، الذين أسهموا في تحفيز الطلبة على الإبداع والمنافسة وتقديم أعمال وطنية نوعية عكست مواهبهم وقدراتهم المتجددة