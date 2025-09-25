الرياض - كتبت رنا صلاح - شهد جناح المملكة العربية السعودية في إكسبو أوساكا 2025 باليابان لقاءً جمع الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، أمين منطقة الرياض، وصاحبة السمو الإمبراطوري الأميرة هيساكو تاكامادو، حيث تناول اللقاء أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين.

أمين الرياض يلتقي الأميرة هيساكو تاكامادو في جناح المملكة بإكسبو أوساكا 2025

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، واستعراض ما يربط المملكة العربية السعودية واليابان من علاقات وثيقة، إلى جانب التأكيد على أهمية تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يعكس متانة الروابط التاريخية بين الجانبين، كما أشار اللقاء إلى ما يمثله معرض إكسبو أوساكا 2025 من فرصة لتعزيز التواصل الثقافي والاقتصادي بين الدول المشاركة.

ويأتي اللقاء في إطار مشاركة المملكة بجناح مميز في إكسبو أوساكا، والذي يسلط الضوء على مشاريعها التنموية ورؤيتها المستقبلية، إلى جانب تعزيز حضورها الدولي من خلال الشراكات الفاعلة مع الدول الصديقة.

ويؤكد هذا اللقاء على عمق العلاقات السعودية اليابانية واستمرار التعاون بينهما على المستويات كافة.