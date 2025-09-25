الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة هيئة التراث، عن اكتشاف أقدم مستوطنة معمارية في الجزيرة العربية، تعود إلى العصر الحجري الحديث ما قبل الفخار (بين 11000 و10300 سنة من الوقت الحاضر)، وذلك ضمن أعمال التنقيب الأثري التي تنفذها الهيئة بالشراكة مع جامعة كانازاوا اليابانية وبالتعاون مع مشروع “نيوم”، في موقع “مصيون” شمال غرب تبوك.

اكتشاف أقدم مستوطنة معمارية في الجزيرة العربية شمال غرب تبوك

وأوضح بيان هيئة التراث أن موقع “مصيون” أُدرج في سجل الآثار الوطني منذ عام 1978، غير أن الدراسات الميدانية الحديثة التي بدأت في ديسمبر 2022 أعادت الكشف عن أهميته التاريخية باعتباره أقدم نموذج معروف للاستقرار البشري في الجزيرة العربية، حيث نفذ الفريق العلمي أربعة مواسم ميدانية حتى مايو 2024 تضمنت توثيق الطبقات الأثرية وتحليل العينات العضوية لتحديد العمر الزمني بدقة.

وكشفت أعمال التنقيب عن وحدات معمارية شبه دائرية مشيدة بأحجار جرانيتية محلية، تضم مباني سكنية ومخازن وممرات ومواقد نار، إضافة إلى أدوات حجرية متنوعة مثل رؤوس سهام وسكاكين ومطاحن، وأدوات زينة مصنوعة من الأمازونيت والكوارترز والأصداف، فضلًا عن بقايا هياكل بشرية وحيوانية وقطع حجرية مزخرفة بخطوط هندسية ذات دلالات رمزية.

وأكدت الهيئة أن هذا الاكتشاف يمثل منعطفًا علميًا لفهم بدايات الاستيطان البشري المستقر شمال غرب المملكة، ويعزز فرضية ارتباط المنطقة بـ”الهلال الخصيب”، كما يندرج ضمن جهودها لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتعزيز مكانة المملكة في مجال التراث الإنساني العالمي.