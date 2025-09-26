الرياض - كتبت رنا صلاح - بدأت شركة المياه الوطنية السعودية بتنفيذ قرار حاسم وصارم، يقضي بفصل خدمة المياه نهائيًا عن جميع العدادات التي لم يتم توثيقها وربطها بالمستفيد الفعلي . هذا القرار لم يأتِ مفاجئًا، بل سبقه عدد من التحذيرات والتنبيهات المتتالية على مدى شهور، غير أن عددًا كبيرًا من المشتركين لم يُبدِ أي تفاعل يُذكر. اليوم، دخل القرار حيّز التنفيذ، ومن الآن فصاعدًا، أي عداد غير موثّق سيُقطع عنه الماء بشكل كامل ودائم إلى أن يتم تصحيح وضعه مقشصم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

بداية من هذا الموعد شركة المياه السعودية تقطع الماء نهائيًا عن العدادات غير الموثقة

الهدف من هذا القرار ليس التعسّف أو الضغط على المواطنين والمقيمين، بل هو تصحيح مسار طويل من الفوضى في إدارة العدادات وخدمة المشتركين. كانت العدادات تُسجَّل غالبًا بأسماء الملاك، في حين أن المستأجرين أو المستخدمين الفعليين لا يظهرون في أي بيانات رسمية. هذا الوضع تسبب في مشكلات لا حصر لها: فواتير خاطئة، نزاعات قانونية، شكاوى متكررة، وأحيانًا استغلال للخدمة بدون وجه حق.

التوثيق اليوم لم يعد خيارًا، بل ضرورة لضمان العدالة والشفافية. من يستخدم الخدمة هو من يجب أن يتحمل مسؤوليتها ويدفع مقابلها. لا مجال بعد اليوم لإخفاء الهوية أو التهرب من المسؤولية.

ما المقصود بالتوثيق؟

ببساطة، المقصود أن يكون العداد مرتبطًا بشكل رسمي وواضح باسم وهوية الشخص الذي يستفيد من المياه فعليًا. سواء كان مالكًا أو مستأجرًا أو حتى أحد الورثة، يجب أن يكون الاسم مسجلًا في النظام، مع إرفاق المستندات اللازمة التي تثبت العلاقة بين الشخص والعقار. لا يكفي أن يكون هناك عقد إيجار في الدرج أو فاتورة قديمة، المطلوب إجراء رسمي واضح يتم عبر القنوات الرقمية.

ما الذي يحدث عند عدم التوثيق؟

إذا لم توثق العداد قبل الموعد النهائي، يتم فصل الخدمة فورًا وبدون تنبيه إضافي. الانقطاع لا يكون مؤقتًا أو رمزيًا، بل نهائيًا. أي أنك ستبقى بلا ماء حتى تبادر إلى التوثيق وتصحيح وضعك. والأهم من ذلك، أن إعادة الخدمة لا تتم في لحظتها، بل تتطلب إجراءات ومراجعات ربما تستغرق وقتًا، ما يعني أنك قد تجد نفسك في موقف حرج جدًا.

من الأكثر تضررًا؟

أكثر من سيتأثر بهذا القرار هم الأشخاص الذين يعتمدون على الإيجارات قصيرة الأجل، أو من يسكنون في وحدات غير نظامية، أو من يستخدمون عدادات لا يعلمون لمن تعود فعليًا. هؤلاء عليهم التصرف فورًا. كذلك المتساهلون الذين لم يعيروا التحذيرات السابقة اهتمامًا، سيجدون أنفسهم في ورطة حقيقية.

العدّادات التي تم تركيبها منذ سنوات ولم يتم تحديث بياناتها، ستكون في صدارة القائمة. بل وحتى بعض المنشآت التجارية، خصوصًا الصغيرة منها، لم توثق بياناتها بشكل صحيح، ما يجعلها عرضة للفصل في أي لحظة.

كيف تتصرف إن لم تكن موثّقًا حتى الآن؟

أول خطوة هي أن تتحقق من حالة عدادك. إذا كنت لا تعلم ما إذا كان موثقًا أم لا، فهذه إشارة خطيرة. يجب أن تدخل إلى حسابك في المنصة الرسمية أو التطبيق المخصص للخدمة، وتتفقد حالة العداد. إذا وجدت أنه "غير موثق" أو ظهرت لك رسالة تطلب التحديث، فابدأ فورًا في الخطوات.

الخطوة الثانية: جهّز مستنداتك. إذا كنت المالك، سيكون الأمر بسيطًا. إذا كنت مستأجرًا، تحتاج إلى عقد إيجار موثق وهوية وطنية أو إقامة سارية. إذا كان العداد باسم متوفى، يجب عليك إحضار ما يثبت علاقتك به (كأحد الورثة) أو وكالة شرعية.

الخطوة الثالثة: قدّم طلب التوثيق إلكترونيًا. النظام سهل ومرن نسبيًا، لكن يجب أن تكون دقيقًا في البيانات. أي خطأ قد يؤخر العملية أو يرفضها.

هل يمكن أن تتأخر الخدمة بعد التوثيق؟

نعم، وهذا أمر يجب التنبه له. التوثيق ليس مفتاحًا سحريًا يعيد الماء فورًا. الطلب يُدرس، وقد يُطلب منك مستند إضافي أو توضيح معين. في بعض الحالات، يتم إرسال فريق ميداني للتحقق. وهذا قد يستغرق أيامًا، وربما أكثر، خصوصًا في المدن الكبيرة أو المناطق التي تعاني ضغطًا في الطلبات.

بالتالي، الانتظار حتى لحظة انقطاع الماء ثم محاولة التوثيق بعدها هو تصرف خاطئ جدًا، وسيكلفك الكثير من المعاناة، وربما المال أيضًا.

ماذا عن الأشخاص الذين يرفضون التوثيق؟

هؤلاء سيكونون خارج الخدمة تمامًا. لا يوجد أي تساهل في القرار. من لم يوثّق، لن يحصل على الماء. لا توجد استثناءات، ولا يُسمح بالتفاوض أو التأجيل. القرار واضح، والإجراء مطبّق.

وحتى إن حاول أحدهم الالتفاف على النظام أو استخدام ماء من عداد مجاور أو توصيلات غير رسمية، فإن النظام يراقب، وهناك غرامات صارمة على المخالفين، تصل أحيانًا إلى مبالغ ضخمة، فضلًا عن الملاحقة القانونية.