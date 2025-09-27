ترتيب دوري روشن السعودي 2025 .. صدارة مشتعلة بين النصر والاتحاد والهلال يترقب

الرياض - كتبت رنا صلاح - دوري روشن السعودي في موسمه الحالي يشهد تنافسًا شرسًا بين الأندية الكبرى، حيث يسعى كل فريق لتثبيت موقعه في القمة أو اللحاق بها . الترتيب الحالي يعطي صورة واضحة عن من بدأ الموسم بقوة ومن يحتاج إلى صحوة مبكرة ليغير مساره وفيما يلي أحدث مراتب الفرق حسب المصادر الرياضية يوشعف بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الترتيب الحالي (مقتطف من كووورة ومواقع رياضية)

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق الأهداف النقاط 1 النصر 3 3 0 0 12 1 +11 9 2 الاتحاد 3 3 0 0 10 4 +6 9 3 التعاون 4 3 0 1 8 8 0 9 4 الهلال 4 2 2 0 10 6 +4 8 5 القادسية 3 2 1 0 7 4 +3 7 6 الخليج 4 2 0 2 8 4 +4 6 7 نيوم 3 2 0 1 3 2 +1 6 8 الخلود 4 2 0 2 5 6 –1 6 9 الأهلي 3 1 2 0 4 3 +1 5 10 الاتفاق 3 1 1 1 3 5 –2 4 11 الفيحاء 3 1 1 1 2 4 –2 4 12 الشباب 4 1 1 2 3 6 –3 4 13 الرياض 3 1 0 2 3 8 –5 3 14 الحزم 3 0 2 1 1 2 –1 2 15 ضمك 3 0 1 2 3 5 –2 1 16 الفتح 3 0 1 2 3 6 –3 1 17 النجمة 3 0 0 3 2 6 –4 0 18 الأخدود 4 0 0 4 5 12 –7 0

قراءة تحليلية للترتيب

الصدارة مُتنازع عليها

النصر والاتحاد متساويان في عدد النقاط (9)، لكنه تفوق النصر بفارق الأهداف. التعاون أيضًا يملك 9 نقاط لكن خسر مباراة واحدة، مما يجعله قريبًا جدًا من القمة إن استعاد توازنه في الجولات المقبلة.

الهلال.. في الركن الخلفي

الهلال بدأ الموسم بتعادلين ولم يخسر، لكن غيابه عن الانتصارات المتوالية مكّن المنافسين من الاقتراب. سيحتاج إلى انتصارات متتالية ليعود إلى دائرة المنافسة الحقيقية.

فرق الوسط تشعل الصراع

القادسية يقدم بداية قوية، والخليج أيضًا ليس بعيدًا. فرق مثل نيوم والخلود تُظهر أن المنافسة ليست حكراً على الكبار فقط، ويمكن أن تحدث مفاجآت.

خطر الهبوط يلوح

الأخدود والنجمة لا يملكون نقاطًا حتى الآن، وهذا يضعهما في منطقة الخطر مبكرًا. الفتح وضُمك في مأزق أيضًا، لابد أن يستفيقا سريعًا.

العوامل التي أثرت في ترتيب الفرق

انضباط الانتصارات الأولى: الفرق التي بدأت بثلاثة انتصارات حققت تفوقًا كبيرًا منذ البداية (كالنصر والاتحاد).

فارق الأهداف: مهم جدًا في المنافسة المباشرة، وهو ما ساعد النصر على الصدارة رغم التساوي في النقاط مع الاتحاد.

الاستقرار الدفاعي: فرق لم تهزم حتى الآن (كالهلال) تعتمد على الدفاع القوي، ولكن غياب الهجوم القاتل يعيقها عن التقدم.

الإرهاق والجولات المزدوجة: الجدول الكثيف قد يؤثر على الفرق ذات الدورات الطويلة أو السفر البعيد، ما يضعف الأداء.

