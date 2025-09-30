نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الوزراء: السعودية مستعدة للتعاون مع أمريكا لتحقيق اتفاق شامل لوقف الحرب في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في الرياض.

وفي مستهل الجلسة؛ أعرب ولي العهد عن شكره وتقديره لقادة الدول الشقيقة والصديقة على ما أبدوه من مشاعر صادقة تجاه المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني الخامس والتسعين، متوجهًا بالحمد والثناء للمولى عز وجل بما أنعم على هذه البلاد المباركة من استقرار ورخاء وتنمية، وما تحقق لها من إنجازات غير مسبوقة في مسيرة التقدم والازدهار.

ثم اطّلع مجلس الوزراء على مجمل أعمال الدولة في الأيام الماضية لا سيما المتصلة بتعزيز العلاقات مع مختلف دول العالم، مشيدًا في هذا السياق بنتائج زيارة رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف للمملكة العربية السعودية، وما شهدت من توقيع اتفاقية «الدفاع الإستراتيجي المشترك»، التي تهدف إلى تطوير جوانب التعاون الدفاعي بين البلدين الشقيقين، وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم.