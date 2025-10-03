الرياض - كتبت رنا صلاح - مع بداية كل عام دراسي جديد، يترقب الطلاب وأولياء الأمور تفاصيل ترتيبات وزارة التعليم بشأن تقييم الطلاب وآلية رصد درجاتهم، خاصة في ظل النظام التعليمي الحالي الذي يركز على التدرج والمتابعة المستمرة . وفي خطوة مهمة أعلنت وزارة التعليم رسميًا عن موعد بداية رصد درجات أعمال السنة للفترة الأولى، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس 1 / 5 / 1447 هـ، على أن تستمر عمليات الرصد والتحسين والمتابعة حتى نهاية الفصل الدراسي الأول مذكبك بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

من الخميس القادم .. التعليم السعودي يبدأ تسجيل درجات اعمال السنة

أعمال السنة هي مجموعة من الأنشطة والاختبارات القصيرة والتكليفات التي تُعطى للطالب خلال الفصل الدراسي، وتشمل:

الاختبارات القصيرة: التي تُجرى بين الحين والآخر لقياس مدى استيعاب الطالب لمحتوى الوحدات أو الدروس.

المهام الأسبوعية: وتشمل الواجبات، المشاريع الصغيرة، أو العروض التقديمية التي يكلف بها المعلم الطالب.

المتابعة المستمرة: حيث يتم رصد مشاركة الطالب في الفصل، التزامه بالواجبات، وحضوره وانضباطه.

أهمية بدء رصد الدرجات مبكرًا

قرار وزارة التعليم ببدء رصد درجات أعمال السنة من تاريخ محدد يهدف إلى:

إتاحة الفرصة للتحسين المبكر: الطالب الذي يحصل على درجات ضعيفة في البداية يستطيع استدراك الأمر لاحقًا عبر المهام والأنشطة.

تقليل الضغوط في نهاية الفصل: حيث لا يتم تكديس جميع التقييمات والدرجات في الأسابيع الأخيرة.

تعزيز الانضباط: لأن الطالب يدرك أن كل مشاركة وكل اختبار قصير محسوب منذ البداية.

دقة التقويم: المعلم لديه الوقت الكافي لمراجعة الأداء وتصحيح الأخطاء والمتابعة بشكل عادل.

شمول القرار لجميع المواد الدراسية

وزارة التعليم أوضحت أن رصد الدرجات سيشمل جميع المواد الدراسية بلا استثناء، سواء المواد الأساسية كالرياضيات والعلوم واللغة العربية، أو المواد الأخرى مثل التربية الفنية والبدنية. هذا يعزز فكرة أن كل مادة مهمة في تكوين شخصية الطالب، وأن لكل مادة وزنها في العملية التعليمية.

دور المعلم في عملية الرصد

المعلم ليس مجرد ناقل للمعلومة، بل هو جزء أساسي من عملية التقييم المستمرة. دوره يتلخص في:

إعداد اختبارات قصيرة منتظمة تقيس الفهم الفوري.

تكليف الطلاب بمهام أسبوعية متنوعة تحفز على البحث والتفكير النقدي.

متابعة الحضور والمشاركة الصفية ورصدها كجزء من الدرجة.

توثيق جميع النتائج ورفعها عبر أنظمة التعليم الإلكتروني المعتمدة.

أثر القرار على الطلاب

الطلاب هم الأكثر تأثرًا بهذا القرار، ومن أبرز النتائج المترتبة: