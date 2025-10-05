نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الإسكان السعودي تحدد نقاط أولوية الدعم السكني 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتماد النقاط الأولية

أعلنت وزارة الإسكان السعودية اعتماد نقاط أولوية الدعم السكني لعام 2025، والتي تحدد أسبقية الاستفادة من الدعم بناءً على عدة معايير، أهمها الراتب الشهري للمتقدم، عدد أفراد الأسرة، وعمر المتقدم. وجاء ذلك ضمن التعديلات التي أُجريت على اللائحة التنفيذية لنظام الدعم السكني، بهدف تحسين آلية توزيع الدعم وتوفير فرص متساوية لجميع المستحقين.

وجاء جدول نقاط أولوية الدعم كالتالي: أصحاب الراتب الشهري 3000 ريال يحصلون على 10 نقاط، ومن 3001 حتى 4000 ريال 12 نقطة، ومن 4000 حتى 5000 ريال 14 نقطة، ومن 5000 حتى 6000 ريال 16 نقطة، ومن 6000 حتى 7000 ريال 18 نقطة، ومن 7000 حتى 8000 ريال 19 نقطة، ومن 8000 حتى 9000 ريال 20 نقطة، ومن 9000 حتى 10 آلاف ريال يحصلون على 17 نقطة.

الفئات المستحقة

كما حددت الوزارة الفئات المستحقة للاستفادة من الدعم، والتي تشمل: الزوج والزوجة، خاصة عند وجود أولاد، والأم المطلقة منذ أكثر من سنة، والأرملة، والإخوة الذكور غير المتزوجين حتى 25 سنة والإناث غير المتزوجات، بالإضافة إلى الأبناء مجهولي الوالدين، ومن تجاوز سنه 25 عامًا دون زواج، وأيضًا ذوي الأمراض المستعصية وذوي الإعاقة الشديدة.

هدف التعديلات

وأوضح وزير البلديات والإسكان أن التعديلات تهدف إلى رفع كفاءة نظام الدعم السكني، وتسهيل وصوله للفئات الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع احتياجات المرحلة الحالية، وتعزيز فرص المستفيدين في الحصول على دعم سكني مناسب. وأكدت الوزارة أن تطبيق هذه التعديلات سيكون فور نشر القرار في الجريدة الرسمية، مع متابعة دقيقة لتقييم أثرها على الفئات المستهدفة وضمان عدالة توزيع الدعم.

وتهدف وزارة الإسكان من اعتماد نقاط أولوية الدعم السكني إلى تنظيم عملية التوزيع بشكل أكثر عدالة وشفافية، بحيث يتم منح المستحقين ذوي الاحتياجات الأكبر فرصًا أفضل للحصول على الدعم. كما يسهم هذا النظام الجديد في تسريع إجراءات القبول والمراجعة، مع ضمان مراعاة الفئات الأكثر ضعفًا مثل الأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة، بما يحقق التوازن بين القدرة المالية للمتقدم وعدد أفراد الأسرة وحالة المتقدم الصحية والاجتماعية. من المتوقع أن يساهم التطبيق الدقيق لهذه النقاط في تحسين إدارة برامج الدعم السكني وزيادة كفاءة استفادة المواطنين منها خلال عام 2025 وما بعده.