نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنظمات الإنسانية تجدد دعوتها لوقف إطلاق النار في غزة ووصول المساعدات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

جدد العاملون الإنسانيون في الأمم المتحدة دعواتهم لإطلاق سراح جميع الرهائن في غزة، ووقف إطلاق نار فوري، وزيادة المساعدات لتخفيف معاناة الفلسطينيين، بالتزامن مع استمرار المحادثات حول خطة السلام.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" أنه على مدار العامين الماضيين رفضت إسرائيل -أو أعاقت- (45%) من المهام الإنسانية في غزة من بين (8) آلاف مهمة، وأن (988) فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة قُتلوا على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية أو المستوطنين منذ أكتوبر 2023، بينهم (212) طفلًا.

من جانبها قالت منظمة "اليونسيف"، إن (18) من الأطفال الخدج لا زالوا عالقين وسط التصعيد العسكري في شمال مدينة غزة، يحتاجون إلى الإجلاء، وإلى الحضانات وأجهزة التنفس الصناعي للبقاء على قيد الحياة.

وأضافت أن واحدًا من كل خمسة أطفال يولدون في غزة قبل الأوان، دون وجود البنية التحتية اللازمة للحفاظ على حياتهم، وقد قُتل 61 ألف طفل أو شوهوا خلال عامي الحرب، أي طفل واحد كل (17) دقيقة في المتوسط، محذرة من أن المجاعة التي أُعلنت في مدينة غزة تنتقل ببطء إلى الجنوب مع نزوح المزيد من الناس.

من جهتها أكدت منظمة الصحة العالمية أن المجاعة تعد جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية في غزة، ويعاني منها نصف مليون شخص، وفقًا لأحدث تقرير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي "IPC"، إذ يواجه (640) ألف شخص مستويات كارثية من الجوع، وقد تحققت المنظمة من (400) حالة وفاة خلال العام الجاري مرتبطة بسوء التغذية من بينهم (101) طفل