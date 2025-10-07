نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لوسيد تجمع أكثر من ألف سيارة كهربائية في السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لوسيد تجمع أكثر من ألف سيارة كهربائية في السعودية خلال الربع الثالث من 2025

أعلنت شركة "لوسيد موتورز" (Lucid Motors)، المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية الفاخرة، عن إنتاج 3891 سيارة خلال الربع الثالث من عام 2025، إلى جانب تجميع أكثر من 1000 سيارة إضافية داخل السعودية ضمن خططها التوسعية لتعزيز وجودها في السوق المحلي.

وكشفت الشركة أن إجمالي إنتاجها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغ 9966 سيارة، بينما وصل عدد السيارات التي تم تسليمها للعملاء إلى 10496 سيارة حتى نهاية سبتمبر 2025، وهو ما يعكس نموًا ملحوظًا في حجم الإنتاج مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

دعم سعودي واستثمارات استراتيجية

تُعد المملكة العربية السعودية شريكًا رئيسيًا في نمو "لوسيد"، إذ يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) ما يقرب من 60% من أسهم الشركة، في إطار رؤيتها لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة وزيادة إنتاج السيارات الكهربائية محليًا.

وتأتي خطوة تجميع السيارات في السعودية ضمن خطة تهدف إلى تحفيز الصناعة الوطنية وتوطين تقنيات النقل المستدام بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

أداء متصاعد رغم التحديات

وسجلت الشركة زيادة بنسبة 46.6% في مبيعاتها الفصلية، مدعومة بارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية قبل انتهاء الإعفاءات الضريبية في الولايات المتحدة.

ورغم ذلك، لم تصل نتائج "لوسيد" إلى توقعات المحللين في وول ستريت، الذين قدروا تسليم نحو 4286 سيارة خلال الربع الثالث، في حين بلغت التسليمات الفعلية 4078 سيارة.

مستقبل السيارات الكهربائية في مواجهة التحديات العالمية

تواجه "لوسيد" ومنافسوها تحديات متزايدة في ظل ارتفاع الرسوم الجمركية على واردات السيارات وقطع الغيار إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى تراجع الحوافز الضريبية على السيارات الكهربائية، ما يدفع بعض الشركات إلى خفض الإنتاج أو تعديل الأسعار.

ورغم هذه التحديات، تواصل "لوسيد" تطوير حلول مبتكرة لتعزيز جاذبية سياراتها، من خلال عقود تأجير مغرية وخطط إنتاج مرنة تستهدف الحفاظ على النمو العالمي، مع تعزيز حضورها الإقليمي من خلال مصنعها في السعودية.



منافسة محتدمة في سوق السيارات الكهربائية السعودي

يشهد السوق السعودي منافسة متزايدة مع دخول شركات عالمية كبرى مثل تسلا وهيونداي وبي واي دي (BYD) إلى جانب توسع لوسيد موتورز في الإنتاج المحلي.

ويُتوقع أن تسهم هذه المنافسة في خفض الأسعار ورفع جودة السيارات الكهربائية المطروحة في السوق، ما يعزز خيارات المستهلك السعودي ويزيد من معدلات التحول نحو الطاقة النظيفة.

ويرى خبراء الصناعة أن توسع لوسيد في السعودية لن يقتصر على تلبية الطلب المحلي فقط، بل سيمهّد الطريق لتحويل المملكة إلى مركز إقليمي لتصدير السيارات الكهربائية إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ما يدعم أهداف رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد وتوطين الصناعات المستقبلية.