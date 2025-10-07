نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ حفر الباطن يطّلع على برامج الغطاء النباتي بالمحافظة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقبل الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ حفر الباطن اليوم، في مكتبه بمقر المحافظة، المدير العام للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة الشرقية المهندس يوسف بن سليمان البدر بمناسبة تعيينه، يرافقه عدد من منسوبي المركز.

واطّلع سموّه خلال اللقاء على جهود المركز الوطني في تنمية الغطاء النباتي بمحافظة حفر الباطن والمراكز التابعة لها، والمبادرات والبرامج التي ينفذها لتحقيق مستهدفات مبادرة "السعودية الخضراء"، وذلك بالتعاون مع عددٍ من الجهات والشركاء في مختلف القطاعات.

يُذكر أن المركز يسعى إلى تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والمحافظة عليها، وتأهيل المواقع المتدهورة، واستعادة التنوّع الأحيائي، بما يعزز الاستدامة البيئية، ويسهم في تحسين جودة الحياة