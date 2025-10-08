نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجانًا ودون اشتراك.. تردد قنوات الكأس القطرية لمشاهدة مباراة السعودية ضد إندونيسيا اليوم في المقال التالي

مجانًا ودون اشتراك.. تردد قنوات الكأس القطرية لمشاهدة مباراة السعودية ضد إندونيسيا اليوم.. يبحث عشاق الكرة العربية والخليجية عن تردد قناة الكأس القطرية 2025 لمتابعة مباراة السعودية ضد إندونيسيا في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026، حيث تواصل شبكة قنوات الكأس القطرية تأكيد ريادتها في نقل أبرز البطولات الآسيوية والخليجية بجودة HD فائقة الوضوح وتحليل فني شامل قبل وبعد اللقاء.

تردد قنوات الكأس القطرية.. الكأس تنقل المباراة بجودة عالية

قدّمت قناة Alkass Sports تغطية استثنائية لمباراة السعودية وإندونيسيا المقامة على ملعب الملك عبدالله الدولي (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة، مع تحليل مباشر من أبرز المذيعين والمحللين في الخليج.

وتأتي أهمية اللقاء كونه يحدد مصير الأخضر في مشواره نحو التأهل إلى كأس العالم 2026، إذ يسعى المنتخب السعودي بقيادة مديره الفني إلى حسم بطاقة الصعود من المرحلة الأولى في التصفيات الآسيوية.

تردد قنوات الكأس الرياضية القطرية 2025

لضمان مشاهدة مستقرة دون انقطاع أو تشويش، إليكم أحدث ترددات قنوات الكأس الرياضية القطرية 2025 على مختلف الأقمار:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح نايل سات 11919 أفقي (H) 27500 3/4 عرب سات 12245 أفقي 27500 3/4 سهيل سات 11678 عمودي (V) 27500 3/4

يمكن استقبال القناة بسهولة عبر إدخال هذه البيانات في جهاز الاستقبال، ثم اختيار “بحث يدوي” وحفظ القناة بعد ظهورها ضمن قائمة القنوات الجديدة.

تردد قنوات الكأس القطرية.. خطوات ضبط قناة الكأس على الريسيفر

افتح قائمة الإعدادات من جهاز التحكم “Menu”. اختر “إعدادات الترددات” أو “التركيب اليدوي”. أدخل التردد المناسب للقمر الذي تستخدمه. اضغط على “بحث” لإضافة القنوات الجديدة. احفظ القناة بعد اكتمال البحث.

مزايا قناة الكأس الرياضية 2025

تقدم شبكة قنوات الكأس تجربة مشاهدة رياضية فريدة بفضل البث عالي الجودة والتحليل الفني العميق، إلى جانب تغطيتها الحصرية لأهم البطولات الخليجية والآسيوية، ومواكبتها للمباريات الودية والرسمية بأحدث التقنيات.

كما تضم نخبة من أبرز المعلقين والمحللين الرياضيين الذين يقدمون تغطية تفاعلية ولحظية لأهم الأحداث.

موعد مباراة السعودية ضد إندونيسيا اليوم

تقام المباراة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، وسط أجواء جماهيرية كبيرة في جدة، حيث يسعى الأخضر السعودي لتحقيق فوز يضعه على الطريق الصحيح نحو مونديال أمريكا وكندا والمكسيك.