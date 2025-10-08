أحمد جودة - القاهرة - التردد المحدث لقناة الكأس على نايل سات 2025.. تابع مباراة السعودية اليوم بدون تشفير

اضبط دلوقتي.. تردد قناة الكأس القطرية الجديد 2025 لمتابعة السعودية وإندونيسيا بجودة HD.. يتسابق عشاق الكرة العربية على ضبط تردد قناة الكأس القطرية 2025 لمتابعة مباراة السعودية ضد إندونيسيا في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث تُعد قناة الكأس من أبرز القنوات الرياضية العربية التي تحظى بمتابعة جماهيرية ضخمة بفضل تغطيتها الشاملة لأهم الأحداث الرياضية لحظة بلحظة وبجودة HD فائقة الدقة.

شغّل قناة الكأس دلوقتي وشاهد القمة الآسيوية

قدّمت قناة Alkass Sports استعدادات ضخمة لنقل المباراة المنتظرة بين المنتخب السعودي ونظيره الإندونيسي، المقامة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، حيث يتطلع الأخضر لتحقيق الفوز لمواصلة مشواره نحو التأهل للمونديال.

وتتميز قناة الكأس بتغطية متكاملة تشمل الاستوديو التحليلي قبل المباراة وبعدها، بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء الرياضيين من مختلف الدول الخليجية.

أحدث تردد لقنوات الكأس 2025 على جميع الأقمار

لكل من يبحث عن مشاهدة المباراة دون تقطيع أو تشويش، إليكم الترددات المحدثة لقنوات الكأس الرياضية لعام 2025:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح نايل سات 11919 أفقي (H) 27500 3/4 عرب سات 12245 أفقي (H) 27500 3/4 سهيل سات 11678 عمودي (V) 27500 3/4

خطوات ضبط تردد قناة الكأس القطرية الجديد 2025 على جهاز الريسيفر

اضغط على “Menu” من الريموت. اختر “التركيب” ثم “إضافة تردد جديد”. أدخل بيانات التردد حسب القمر الصناعي. اضغط على “بحث” وانتظر حتى تظهر القناة. احفظ القنوات الجديدة واستمتع بالمشاهدة.

مميزات قناة الكأس القطرية

تُعرف قناة الكأس ببثها لأهم البطولات الخليجية والآسيوية والعربية مجانًا دون تشفير، مع تقديم تحليل فني متعمق وأستوديوهات تفاعلية.

كما تضم أبرز المعلقين مثل خالد الحدي وسمير اليعقوبي الذين يتميزون بأداء احترافي يجعل المشاهدة أكثر متعة.

موعد مباراة السعودية وإندونيسيا اليوم

تنطلق صافرة البداية مساء اليوم على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، في مباراة مرتقبة يسعى خلالها المنتخب السعودي إلى حصد النقاط الثلاث وبدء مشواره بقوة نحو مونديال 2026، في حين يطمح منتخب إندونيسيا إلى تحقيق مفاجأة خارج الديار.