نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منظمتا "العمل ضد الجوع" و"أطباء العالم" تحذّران من أوضاع مأساوية جراء سوء التغذية في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حذّرت منظمتا "العمل ضد الجوع" و"أطباء العالم" غير الحكوميتين، اليوم، من أوضاع مأساوية في قطاع غزة، الذي دمرته الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين، وسط تزايد كبير لسوء التغذية لدى الأطفال وظروف نظافة كارثية.

وذكرت منظمة "العمل ضد الجوع" في بيان أن فرقها وثقت في يوليو الماضي زيادة بنسبة (700%) لحالات سوء التغذية لدى الأطفال منذ أكتوبر 2023.

ونقل البيان عن مدير عمليات المنظمة فينسنت ستيلي قوله: "إن فرق المنظمة عالجت في سبتمبر ما بين (300) و(400) طفل تقل أعمارهم عن خمس سنوات، فيما كان العدد قبل بضعة أشهر بالكاد يصل إلى مئة".

وتابع ستيلي الذي عاد من غزة أخيرًا وفق المنظمة: "رأيت طفلًا يبلغ سبع سنوات يزن (6.5) كيلوجرامات".

وأعلنت الأمم المتحدة المجاعة في أغسطس في أنحاء من قطاع غزة الذي دمرته الحرب والخاضع لحصار إسرائيلي منذ سنتين تقريبًا.

وفي دراسة نشرت اليوم، أدانت منظمة "أطباء العالم" العراقيل المنهجية التي تضعها حكومة الاحتلال الإسرائيلي أمام وصول النساء والفتيات إلى الرعاية الصحية