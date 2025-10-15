نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنطلاق موسم الحج السياحي 1447هـ بتسهيلات غير مسبوقة وتخفيضات كبيرة في الأسعار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إنطلاق موسم الحج السياحي 1447هـ بتسهيلات غير مسبوقة وتخفيضات كبيرة في الأسعار.

وزارة السياحة والآثار تعلن رسميًا عن ضوابط الحج السياحي لعام 1447هـ، مع تخفيض أسعار البرامج بين 5 و20 ألف جنيه، واستحداث برنامج "خمس نجوم أبراج كدانة".

يبدأ التقديم اليوم وحتى 30 أكتوبر، والقرعة الإلكترونية في 4 نوفمبر

اعتمد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة لموسم الحج السياحي لعام 1447هـ، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون تنظيم الحج رقم 84 لسنة 2022، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، بما يضمن تنظيمًا دقيقًا لموسم الحج القادم وتحقيق أعلى مستويات الخدمة والراحة لحجاج بيت الله الحرام.

بدء تلقي طلبات الحج السياحي اليوم حتى 30 أكتوبر

أعلنت الوزارة بدء تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي اعتبارًا من اليوم الأربعاء وحتى 30 أكتوبر الجاري، من خلال شركات السياحة المرخصة فقط، على أن تُجرى القرعة العلنية الإلكترونية يوم 4 نوفمبر المقبل لاختيار الفائزين في مختلف مستويات الحج السياحي.

وأكد الوزير أن فتح باب التقديم مبكرًا هذا العام يهدف إلى منح المواطنين وقتًا كافيًا لاستكمال الإجراءات وضمان استعداد شركات السياحة للموسم بشكل منظم.

برامج متنوعة تراعي الفئات الاجتماعية

من جانبها، قالت سامية سامي، مساعد الوزير لشؤون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، إن ضوابط هذا العام تضمنت عددًا من البرامج الجديدة والمتنوعة التي تراعي جميع الشرائح المجتمعية، وتشمل مستويات الخمس نجوم، والاقتصادي، والبري، بفئات (أ – ب – ج).

وأضافت أنه تم استحداث برنامج "خمس نجوم أبراج كدانة" لأول مرة، والذي يتيح للحجاج الإقامة في أبراج فندقية بدلًا من المخيمات خلال فترة أداء المناسك، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الإقامة والخدمات المقدمة.

تخفيض الأسعار بين 5 و20 ألف جنيه

أشارت سامية سامي إلى أن الوزارة قررت تخفيض أسعار جميع برامج الحج السياحي عن الموسم الماضي بقيمة تتراوح بين 5000 و20000 جنيه للبرنامج الواحد، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين دون المساس بجودة الخدمات.

كما أوضحت أن أغلب التأشيرات هذا العام تم تخصيصها للمستويين الاقتصادي والبري، حرصًا على إتاحة فرص أكبر أمام المواطنين محدودي الدخل لأداء فريضة الحج.

ضوابط جديدة للنقل والرقابة

وشددت الضوابط على أن تكون الأتوبيسات المخصصة لنقل الحجاج حديثة لا يقل موديلها عن عام 2020، ومجهزة بأجهزة تتبع GPS ومحدد سرعة، على ألا تتجاوز سعة الحافلة 40 راكبًا.

وأكد الوزير شريف فتحي أنه سيتم متابعة أداء الشركات السياحية بدقة، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي شركة مخالفة لضمان راحة وسلامة الحجاج المصريين منذ السفر وحتى العودة إلى أرض الوطن.

تحذير من كيانات غير مرخصة

وحذرت الوزارة المواطنين من التعامل مع كيانات أو صفحات غير مرخصة تروج لبرامج حج وهمية، مشددة على ضرورة التعامل فقط مع الشركات السياحية المعتمدة من وزارة السياحة والآثار، حفاظًا على الحقوق وتجنب التعرض لعمليات نصب أو مخالفات قانونية داخل المملكة العربية السعودية.

وأكدت الوزارة أن حماية حقوق المواطنين وشركات السياحة المصرية تأتي في مقدمة أولوياتها بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان موسم حج منظم وآمن.