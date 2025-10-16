الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد المملكة العربية السعودية تحولاً جذرياً في القطاع الهندسي مع إطلاق الهيئة السعودية للمهندسين تحديثات استثنائية للائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية، حيث تم اعتماد أربع درجات مهنية مبتكرة تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع وتمكين الكوادر الوطنية دششرق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

بدءا من اليوم ... المهندسين في السعودية على موعد مع مرحلة ذهبية لم يعهدوها من قبل

تأتي هذه التعديلات التنظيمية تماشياً مع متطلبات رؤية المملكة 2030 الساعية لبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، حيث تُعد هذه الخطوة جزءاً من التحول الشامل الذي يشهده القطاع الهندسي.

وتركز التحديثات على وضع إطار مؤسسي واضح يضمن الارتقاء بجودة المخرجات الهندسية، ويعزز الثقة في الخدمات المقدمة، ويضمن الالتزام بالمعايير الدولية والأخلاقيات المهنية.

المسارات الوظيفية المتطورة للمهندسين السعوديين

أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين عن هيكل مهني متدرج يفتح آفاقاً جديدة للتطور الوظيفي، ويتضمن:

المهندس المبتدئ:

المرحلة التأسيسية للمهندسين حديثي التخرج الحاصلين على درجة البكالوريوس.

المهندس المتقدم:

مرتبة مهنية تتطلب اكتساب خبرة عملية وتطوير المهارات التقنية.

المهندس القيادي:

فئة متخصصة تستلزم امتلاك خبرات متقدمة وكفاءات إدارية في قيادة المشاريع.

المهندس الاستشاري:

أعلى المراتب المهنية المخصصة للمتميزين بأعلى مستويات الخبرة والكفاءة الاستشارية.

المجالات الهندسية المعتمدة في السعودية

حددت اللائحة التنفيذية للمهن الهندسية مجالات الممارسة المهنية ضمن خمسة قطاعات رئيسية:

التصميم والدراسات التحليلية:

ويتضمن إجراء الدراسات الفنية المتعمقة، وتطوير التصاميم الهندسية المتكاملة، وتحليل الجدوى التقنية للمشاريع.

الإشراف والرقابة الفنية:

يختص بمتابعة تنفيذ المشاريع، وضمان مطابقة الأعمال للمواصفات القياسية، ومراقبة جودة التنفيذ.

التنفيذ والتطبيق العملي:

يركز على تنفيذ التصاميم الهندسية في الميدان وفق أحدث المعايير العالمية.

إدارة التشغيل والتقنيات:

يشمل إدارة المرافق والأنظمة التقنية والتحكم في العمليات التشغيلية.

الصيانة والضمان التقني:

يهتم بصيانة المنشآت وفحصها دورياً لضمان استمرارية الأداء والسلامة الهيكلية.

آليات الرقابة وضمان الجودة

تتضمن التحديثات نظاماً متكاملاً لمراقبة الأداء المهني، مع وضع آليات رقابية فعالة للتحقق من الالتزام بالمعايير القياسية.

كما تضمنت اللائحة إنشاء أنظمة للمحاسبة ومعالجة المخالفات المهنية، مما يسهم في حماية المهنة ورفع مستوى الثقة في المخرجات الهندسية، ويضمن تقديم خدمات تتوافق مع أعلى معايير الجودة العالمية.

ما هي مزايا التحديثات الجديدة في اللائحة التنفيذية للمهن الهندسية؟

تمنح التحديثات مزايا متعددة أبرزها: وضع مسار وظيفي واضح للمهندسين، تعزيز جودة المخرجات الهندسية، تحقيق التكامل مع متطلبات رؤية 2030، ورفع مستوى الحماية المهنية للممارسين.

كيف يمكن للمهندسين التقدم للترقية بين الدرجات المهنية؟

يتم التقدم للترقية عبر بوابة الهيئة السعودية للمهندسين الإلكترونية، مع استيفاء متطلبات كل درجة مهنية من حيث الخبرة العملية والتدريب والتطوير المهني.

ما هي الإجراءات المتعلقة بمخالفات اللائحة التنفيذية للمهن الهندسية؟

حددت اللائحة نظاماً للمخالفات والمحاسبة يشمل إنذارات وغرامات مالية وإيقاف مؤقت أو إلغاء للترخيص، حسب طبيعة المخالفة وخطورتها.

هل تنطبق اللائحة التنفيذية الجديدة على جميع التخصصات الهندسية؟

نعم، تشمل اللائحة كافة التخصصات الهندسية المعتمدة في المملكة مع مراعاة خصوصية كل تخصص في متطلبات الممارسة والإشراف.

كيف تسهم التحديثات في تحقيق رؤية 2030؟

تسهم من خلال رفع كفاءة القطاع الهندسي، تعزيز التنافسية، توطين الخبرات، وجذب الاستثمارات في المشاريع الإنشائية والتنموية.