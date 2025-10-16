الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد السياسات العمالية في المملكة العربية السعودية تحولات جذرية تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين توطين الوظائف وتلبية احتياجات السوق من المهارات المتخصصة . تأتي هذه التعديلات في إطار رؤية 2030 الطموحة التي تسعى إلى تطوير بيئة عمل تنافسية تجذب الكفاءات العالمية مع تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية ثزفبب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

قرار ملكي .. إلغاء سعودة 13 مهنة وفتح الباب للعمالة الأجنبية للعمل في في السعودية بهذه المهن

أصدرت المملكة العربية السعودية مؤخراً توجيهاً ملكياً يقضي بإلغاء سياسة السعودة عن 13 مهنة، مما يفسح المجال أمام العمالة الوافدة للعودة إلى هذه التخصصات. وتشمل القائمة المهن التالية:

مديرو المبيعات والحسابات

السكرتير التنفيذي

مندوبو المبيعات والمشتريات

بائعو المحلات التجارية

المحاسبون وأمناء المستودعات

الممرضون ومهندسو الإنتاج

اختصاصيو الجودة وأخصائيو الدعم الفني

المهن المستثناة من السعودة

في ظل هذه التحديثات، تظل مجموعة من المهن خارج نطاق سياسة التوطين، مما يتيح للوافدين العمل فيها دون قيود. وتتضمن هذه المهن المستثناة:

الحراس والمزارعون المنزليون

المدرسون الخاصون

العاملون في الخدمات المنزلية كالسقاة والخياطين

السائقون الخاصون

المديرون المنزليون والعاملون المساعدون

عقوبات صارمة لحماية سياسة التوطين