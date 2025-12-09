الرياض - كتبت رنا صلاح - هناك دول تسهّل السفر، وهناك دول تُعيد كتابة قواعده بالكامل . والسعودية اليوم تنتمي للفئة الثانية؛ فمع النظام الجديد للتأشيرات الإلكترونية، تغير المشهد كليًا، وأصبح الدخول إلى المملكة أسهل من أي وقت مضى. لم يعد الزائر يُطيل الانتظار بين مكاتب وشركات وختم أوراق، بل أصبح الأمر أشبه بفتح تطبيق وإتمام الإجراء في دقائق، ثم الاستعداد للرحلة فورًا في عالم يتسابق للسرعة والسهولة، اختارت المملكة أن تكون في الصف الأول، وأن تقدّم تجربة تجعل الوصول إليها جزءًا ممتعًا من الرحلة، لا عبئًا إداريًا غزغفش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

السعودية تُحدث ثورة في السفر: تأشيرة إلكترونية جاهزة خلال 3 دقائق وبإجراءات فائقة السهولة

تأشيرة في 3 دقائق.. خدمة تليق بدولة تبني المستقبل

إصدار التأشيرة الآن عبر منصة KSA Visa لا يستغرق أكثر من ثلاث دقائق في معظم الحالات. ثلاث دقائق فقط كفيلة بأن يحصل المسافر على إذن دخول رسمي للمملكة، بعد إدخال بيانات بسيطة ودفع رسوم واضحة وشفافة.

تكلفة التأشيرة تبلغ 101 دولارًا موزعة على:

رسوم أساسية قابلة للاسترجاع: 80 دولار

خدمة المنصة الرقمية: 10.5 دولار

التأمين الصحي الإلكتروني: 10.5 دولار

بهذا النموذج، قدمت السعودية مزيجًا من الشفافيةوالسرعة والأمان، وجعلت الدخول إلى أراضيها خطوة سهلة تمامًا مثل حجز تذكرة أو فندق عبر الإنترنت.

خيارات تناسب السائح والمستثمر والزائر الدائم

المنصة لم تُصمم لفئة واحدة من الناس، بل لخدمة الجميع تقريبًا. لذلك جاءت خيارات التأشيرة على النحو التالي:

زيارة لمرة واحدة بمدة إقامة تصل إلى 90 يومًا

تأشيرة متعددة الدخول صالحة لمدة عام كامل، وإقامة بحد أقصى 90 يومًا في كل زيارة

هذا التنوع يخدم:

السياحة والترفيه

زيارة الأقارب والأصدقاء

رجال الأعمال وأصحاب الشركات

حضور الفعاليات الكبرى والمهرجانات

أداء العمرة خارج موسم الحج

باختصار، المملكة فتحت أبوابها لكل من يريد أن يرى، يشارك، يزور أو يستثمر.

معالجة فورية وإلغاء زمن الانتظار الطويل

في السابق، كانت إجراءات التأشيرة قد تستغرق وقتًا طويلًا، وأحيانًا قد تعطل سفر الشخص أو تربك خطته. أما اليوم، فالمنصة تعالج الطلب فورًا، وقد تُصدر الموافقة في دقيقة واحدة فقط. وفي أقصى الظروف، لا تتجاوز مدة معالجة الطلب 72 ساعة.

بهذا المعدل، تدخل السعودية نادي الدول الأكثر تقدمًا في خدمات الهجرة والسفر، وتمنح الزائر شعورًا بالترحيب والثقة من اللحظة الأولى.

طرق متعددة للحصول على التأشيرة

لراحة جميع الزوار، أتاحت المملكة ثلاث طرق رسمية للحصول على التأشيرة: