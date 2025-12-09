الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة تحولًا جذريًا في ثقافة القيادة والالتزام بالأنظمة المرورية، وذلك ضمن جهود حثيثة تبذلها الإدارة العامة للمرور لرفع مستوى الوعي والانضباط بين قائدي المركبات . هذه الجهود لا تقتصر على التوعية النظرية أو الحملات الإعلامية فقط، بل تمتد إلى التطبيق الفعلي للأنظمة والعقوبات بحق المخالفين، حرصًا على حماية الأرواح والممتلكات وتحقيق بيئة مرورية أكثر أمانًا احتهر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة

تحذير عاجل للسائقين .. غرامة الإشارة الصفراء تتحول إلى صدمة مالية تفاجئ آلاف السعوديين

الإشارة الصفراء.. لحظة فاصلة بين الأمان والخطر

قد يعتقد بعض السائقين أن ظهور الإشارة الصفراء يمنحهم فرصة إضافية للعبور قبل توقف الحركة، لكن الحقيقة مغايرة تمامًا. فهذه اللحظة القصيرة تمثل مرحلة انتقالية دقيقة بين السماح بالحركة والتوقف الكامل. والهدف منها هو تحذير السائقين بأن زمن المرور المسموح قد انتهى، وأن أي محاولة لتجاوز الإشارة في تلك اللحظة قد تتحول إلى خطر حقيقي.

اللون البرتقالي (أو الأصفر) لم يوضع عبثًا في إشارات المرور، بل جاء كجزء من منظومة عالمية مدروسة بدقة لتنظيم حركة السير ومنع الحوادث الناتجة عن سوء تقدير الزمن أو التسارع المتهور. عند إضاءة هذا اللون، على السائق أن يتخذ القرار الآمن: يخفض سرعته تدريجيًا، ويتوقف قبل الخط المحدد للإشارة، دون أي تردد أو محاولة للمجازفة.

لماذا يعتبر تجاوز الإشارة الصفراء مخالفة مرورية جسيمة؟

توضح الإدارة العامة للمرور أن تجاوز الإشارة الصفراء لا يقل خطرًا عن تجاوز الإشارة الحمراء، لأن اللحظة الفاصلة بين اللونين لا تتجاوز ثوانٍ معدودة، وأي تسرع في اجتيازها قد يؤدي إلى اصطدام مباشر مع المركبات القادمة من الاتجاه الآخر.

وقد أثبتت الإحصاءات المرورية أن نسبة كبيرة من الحوادث التي تقع عند التقاطعات تنتج بسبب عدم الالتزام بالإشارة الصفراء ومحاولة السائق اللحاق بها قبل أن تتحول إلى اللون الأحمر. هذه الثواني التي يحاول البعض استغلالها لتوفير بضع لحظات من الوقت، قد تكلفهم حياة أو تسبب أضرارًا جسيمة لمستخدمي الطريق الآخرين.

ومن هذا المنطلق، أعلنت الإدارة أن أي تجاوز للإشارة الصفراء سيعامل كمخالفة مرورية تستوجب الغرامة المالية المقررة، وأن الهدف من تطبيقها ليس العقاب بقدر ما هو ردع السلوكيات الخطرة التي تهدد السلامة العامة.

العقوبات النظامية لتجاوز الإشارة الصفراء

أوضحت الإدارة العامة للمرور أن العقوبة المفروضة على تجاوز الإشارة الصفراء ليست إجراءً عشوائيًا، بل تستند إلى مواد نظام المرور السعودي التي تُلزم السائقين بالالتزام الكامل بإشارات المرور وأولوياتها.

وتتراوح الغرامة بين 500 إلى 900 ريال سعودي، بحسب نوع المخالفة وظروفها، وقد تصل في بعض الحالات إلى إيقاف السائق مؤقتًا أو تسجيل نقاط مرورية في سجله إذا تكررت المخالفة.

هذه العقوبة تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى إعادة ضبط السلوك المروري في المملكة، خصوصًا في المدن الكبرى التي تشهد كثافة في الحركة، مثل الرياض وجدة والدمام، حيث تؤدي لحظات التسرع إلى حوادث متسلسلة ذات أضرار جسيمة

الوعي المروري.. سلوك حضاري ومسؤولية مشتركة

تؤكد الإدارة العامة للمرور أن القوانين والأنظمة مهما بلغت دقتها لا يمكن أن تؤدي دورها ما لم يلتزم بها السائق طواعيةً ووعيًا. فالقيادة الآمنة لا تعني فقط تجنب المخالفة أو الخوف من العقوبة، بل تعني إدراك السائق لمسؤوليته تجاه نفسه وتجاه الآخرين.

الوعي المروري ليس شعارًا، بل هو انعكاس لحضارة المجتمع ومستوى التزام أفراده بالنظام. فالسائق الذي يحترم الإشارة الصفراء ويتوقف عندها، إنما يساهم في حماية الأرواح وتنظيم الحركة، بينما الذي يتجاوزها بدافع العجلة يهدد نفسه والآخرين دون مبرر.

وتشير الدراسات المرورية إلى أن الدول التي استطاعت تقليل نسب الحوادث لديها لم تفعل ذلك عبر تشديد العقوبات فقط، بل من خلال ترسيخ ثقافة الوعي والانضباط الذاتي لدى السائقين، وهو ما تعمل عليه المملكة في المرحلة الحالية.