سلاحان طبيعيان ضد أضرار السكر

سلاحان طبيعيان ضد أضرار السكريعد الإفراط في تناول السكر إحدى المشكلات الرئيسية في النظام الغذائي الحديث، بسبب تأثيراته الضارة، من زيادة التهابات، وارتفاع مستوى السكر في الدم، والإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي.

يشير الاكتشاف العلمي الحديث إلى أن الثوم والبصل يمكن أن يكونا حليفين قويين في مواجهة العواقب الصحية للإفراط في تناول السكر.

1- تقليل استجابة سكر الدم

أظهرت الدراسات أن تناول الثوم والبصل مع الكربوهيدرات يُبطئ امتصاص السكر ويمنع ارتفاع مستواه الحاد في الدم. ويُعتبر الثوم النيء الأكثر فعالية في هذا المجال.

2- تحسين حساسية الأنسولين

تزيد مركبات الكبريت العضوي في الثوم (الأليسين) والفلافونويدات في البصل (الكيرسيتين) من حساسية الخلايا للأنسولين، مما يساعد الجسم على استخدام الغلوكوز بكفاءة أكبر ويقلل من خطر الإصابة بداء السكري.

3- مكافحة الالتهابات

يمتاز الكيرسيتين في البصل والأليسين في الثوم بخصائص قوية مضادة للالتهابات، تساعد على تحييد الالتهاب المزمن الناجم عن الإفراط في تناول السكر.

4- حماية الأوعية الدموية

يساهم الثوم والبصل في خفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL) ومنع تكوّن لويحات الكوليسترول، وهو أمر مهم خصوصا عند تناول السكر الذي يمكن أن يلحق الضرر بجدران الأوعية الدموية.

ويُعتبر الثوم والبصل مكملين فعالين للتحكم في أضرار السكر، إلا أنه لا يغنيان عن ضرورة التحكم في استهلاكه. وتظل أفضل طريقة لحماية الصحة هي التقليل من السكر المضاف في النظام الغذائي واستخدام الثوم والبصل كوسيلة مساعدة إضافية.