7 أدوية شائعة قد تسبب فقدان الذاكرة

7 أدوية شائعة قد تسبب فقدان الذاكرةرُبطت بعض الأدوية شائعة الاستخدام بمشاكل الذاكرة والنسيان الشديد، وفقاً لموقع «هيلث»، وأبرزها:

1. البنزوديازيبينات

من أمثلة البنزوديازيبينات:

- أتيفان (لورازيبام)

- زاناكس (ألبرازولام)

- فاليوم (ديازيبام)

- ريستوريل (تيمازيبام)

التأثير على الذاكرة:

من المعروف أن البنزوديازيبينات تؤثر على وظيفة الذاكرة. وتحديداً، يمكن أن تُسبب فقداناً خفيفاً للذاكرة قصير المدى، والذي يتحسن بمجرد التوقف عن تناول الدواء.

هناك أيضاً أبحاث تشير إلى أن استخدام البنزوديازيبينات على المدى الطويل قد يزيد من خطر الإصابة بالخرف، وهو مجموعة من حالات الدماغ التي تؤثر على الذاكرة والإدراك والسلوك لدى كبار السن.

2. الأدوية المضادة للصرع

من الأمثلة الشائعة على الأدوية المضادة للصرع ما يلي:

- لاميكتال (لاموترجين)

- توباماكس (توبيراميت)

- تيجريتول (كاربامازيبين)

- فيمبات (لاكوساميد)

- كيبرا (ليفيتيراسيتام)

التأثير على الذاكرة:

لأن الأدوية المضادة للصرع تعمل على تهدئة نشاط الدماغ، فإنها قد تؤثر على وظائفه الطبيعية. قد يؤدي ذلك إلى صعوبة في التذكر أو الانتباه أو التركيز. قد يزول هذا مع مرور الوقت عندما يعتاد جسمك على الدواء، ولكن في بعض الأحيان قد لا يزول.

يمكن أن تؤثر الآثار الجانبية للنعاس والتركيز الناتجة عن مضادات الاختلاج على الذاكرة قصيرة المدى، مما يُصعّب استيعاب المعلومات الجديدة وتخزينها. قد تزداد احتمالية حدوث هذه الآثار الجانبية إذا كنت تتناول جرعات عالية أو أنواعاً متعددة من الأدوية المضادة للصرع.

3. المواد الأفيونية

من أمثلة المواد الأفيونية:

- أوكسيكونتين (أوكسيكودون)

- فيكودين (هيدروكودون/أسيتامينوفين)

- إم إس كونتين (مورفين)

- بيركوسيت (أوكسيكودون/أسيتامينوفين)

- ديلوديد (هيدرومورفون)

التأثير على الذاكرة:

من المعروف أن المواد الأفيونية تتداخل مع الحُصين، وهو جزء من الدماغ مسؤول عن الذاكرة والتعلم.

كما أنها قد تُغير مستويات بعض المواد الكيميائية في الجسم المرتبطة بالوظائف الإدراكية. وقد أظهرت الأبحاث أيضاً أن الأشخاص الذين يستخدمون المواد الأفيونية أكثر عرضة للإصابة بالخرف مقارنةً بمن لا يستخدمونها.

4. مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات

تشمل أدوية مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات ما يلي:

- إيلافيل (أميتريبتيلين)

- باميلور (نورتريبتيلين)

- سيلينور (دوكسيبين)

- توفرانيل (إيميبرامين)

التأثير على الذاكرة:

تُغير مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات مستويات بعض المواد الكيميائية في الدماغ، مثل السيروتونين والنورإبينفرين.

كما أن لها تأثيرات مضادة للكولين، أي أنها تمنع الأستيل كولين، وهو ناقل كيميائي مسؤول عن الذاكرة والتعلم. يمكن أن تؤدي هذه الآليات إلى ضعف الذاكرة، حتى مع تناول مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات بالجرعة الموصى بها.

5. مضادات الهيستامين

تشمل أمثلة مضادات الهيستامين ما يلي:

- بينادريل (ديفينهيدرامين)

- كلور تريميتون (كلورفينيرامين)

- درامامين (ديمينهيدرينات)

- فينيرغان (بروميثازين)

-زيرتك (سيتريزين)

-أليجرا (فيكسوفينادين)

-كلاريتين (لوراتادين)

التأثير على الذاكرة:

تشير الأبحاث إلى أن مضادات الهيستامين ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف.

6. الحبوب المنومة

تشمل الحبوب المنومة التي قد تؤثر على الذاكرة ما يلي:

- لونيستا (إيزوبيكلون)

- سوناتا (زاليبلون)

- أمبين (زولبيديم)

التأثير على الذاكرة:

أظهرت دراسة أجريت عام 2023 أن الأدوية المنومة تزيد من خطر الإصابة بالخرف لدى الأشخاص البيض. ووجدت دراسة أخرى أجريت عام 2021 أن الحبوب المنومة يمكن أن تؤثر سلباً على الذاكرة المستقبلية، أو القدرة على تذكر القيام بشيء ما في المستقبل.

7. أدوية سلس البول

تشمل مضادات الكولين لعلاج فرط نشاط المثانة ما يلي:

- سانكتورا (تروسبيوم)

- ديتروبان (أوكسي بوتينين)

- إنابلكس (داريفيناسين)

- فيسيكير (سوليفيناسين)

- ديترول (تولتيرودين)

التأثير على الذاكرة:

أظهرت الأبحاث أن مضادات الكولين لعلاج فرط نشاط المثانة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالخرف. كما يمكن أن تؤثر سلباً على بعض جوانب الإدراك، مثل الذاكرة العاملة، وهي القدرة على تذكر المعلومات خلال فترة زمنية قصيرة.*وكالات