تلوث الهواء يسرّع ترقق دماغ المراهقين!اكتشف علماء من جامعة “أوريغون” للعلوم والصحة أن التعرض لملوثات الهواء الشائعة يرتبط بترقق القشرة الدماغية في منطقتي الفص الجبهي والصدغي خلال فترة المراهقة، وهما المسؤولتان عن الانتباه والكلام وتنظيم المشاعر والسلوك الاجتماعي.

وحلل الباحثون بيانات نحو 11 ألف مشارك ضمن مشروع أمريكي طويل الأمد لدراسة نمو دماغ الأطفال والمراهقين، مقارنة مستويات التعرض للجسيمات الدقيقة، وثاني أكسيد النيتروجين، والأوزون، بالتغيرات التي طرأت على سمك القشرة الدماغية بين عمر 9–10 سنوات والمتابعة في السنوات التالية.

وأظهرت النتائج أن التعرض حتى لتركيزات منخفضة نسبياً من الملوثات، المسموح بها وفق المعايير الحالية، قد يسرّع ترقق القشرة الدماغية على المدى الطويل، ويزيد احتمالات ظهور مشكلات إدراكية وعاطفية لاحقاً.

وأشار الباحثون إلى أن مرحلة البلوغ المبكر، التي تشهد نمواً مكثفاً للوصلات العصبية، هي الأكثر حساسية لهذه التأثيرات، داعين إلى إعادة النظر في معايير جودة الهواء وتعزيز السياسات الصحية الخاصة بالمراهقين.