تلوث الهواء يسرّع ترقق دماغ المراهقين!
اكتشف علماء من جامعة “أوريغون” للعلوم والصحة أن التعرض لملوثات الهواء الشائعة يرتبط بترقق القشرة الدماغية في منطقتي الفص الجبهي والصدغي خلال فترة المراهقة، وهما المسؤولتان عن الانتباه والكلام وتنظيم المشاعر والسلوك الاجتماعي.
وحلل الباحثون بيانات نحو 11 ألف مشارك ضمن مشروع أمريكي طويل الأمد لدراسة نمو دماغ الأطفال والمراهقين، مقارنة مستويات التعرض للجسيمات الدقيقة، وثاني أكسيد النيتروجين، والأوزون، بالتغيرات التي طرأت على سمك القشرة الدماغية بين عمر 9–10 سنوات والمتابعة في السنوات التالية.
وأظهرت النتائج أن التعرض حتى لتركيزات منخفضة نسبياً من الملوثات، المسموح بها وفق المعايير الحالية، قد يسرّع ترقق القشرة الدماغية على المدى الطويل، ويزيد احتمالات ظهور مشكلات إدراكية وعاطفية لاحقاً.
وأشار الباحثون إلى أن مرحلة البلوغ المبكر، التي تشهد نمواً مكثفاً للوصلات العصبية، هي الأكثر حساسية لهذه التأثيرات، داعين إلى إعادة النظر في معايير جودة الهواء وتعزيز السياسات الصحية الخاصة بالمراهقين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تلوث الهواء يسرّع ترقق دماغ المراهقين! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.