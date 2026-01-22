اول تعليق من هانز فليك علي إصابة بيدري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 11:23 صباحاً - أعرب هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على حساب سلافيا براج بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن الجولة قبل الأخيرة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا في الوقت نفسه قلقه الشديد بشأن إصابة بيدري.

تصريحات هانز فليك عقب فوز برشلونة ضد سلافيا براغ

وقال فليك:

"استقبلنا هدفين من كرات ثابتة، لكن رد فعل الفريق كان جيدًا وعدنا إلى المباراة بشكل قوي".

وأضاف:

"المباراة لم تكن سهلة، الطقس كان شديد البرودة، وسلافيا براج فريق قوي بدنيًا ويجيد الهجمات المرتدة والتمريرات السريعة، لكننا كنا أفضل بكثير في الشوط الثاني".

وعن فرص برشلونة في إنهاء مرحلة الدوري ضمن المراكز الثمانية الأولى، قال مدرب برشلونة:

"كل شيء سيتحدد في مباراة الأربعاء المقبل"

وتابع:

"اللعب في دوري أبطال أوروبا دائمًا صعب، الأهم هو تحقيق الفوز، علينا أن نلعب بشكل جيد ونحصد النقاط الثلاث، وبعدها سنرى ما سيحدث".

وأشاد فليك بعدد من لاعبيه، حيث قال عن فيرمين لوبيز:

"فيرمين لاعب ممتاز وقدم مباراة كبيرة"

كما أضاف عن داني أولمو:

"دخل وسجل هدفًا مهمًا جدًا في توقيت صعب".

وعن روبرت ليفاندوفسكي، قال فليك:

"لعب 90 دقيقة كاملة وقاتل حتى اللحظة الأخيرة، وهذا أمر رائع".

وبخصوص إصابة بيدري، أوضح فليك بلهجة قلقة:

"لا أعرف حتى الآن مدى خطورة الإصابة، يعاني من مشكلة في أوتار الركبة، علينا الانتظار لمعرفة التفاصيل، لكنها ليست أخبارًا جيدة".

كما أثنى المدرب الألماني على أداء فرينكي دي يونج، قائلًا:

"أعجبني كثيرًا مستوى فرينكي، كان لاعبًا مهمًا جدًا للفريق، قدم أداءً مذهلًا هجوميًا ودفاعيًا".

واختتم فليك تصريحاته بالحديث عن هدف برشلونة في الجولة الأخيرة، حيث قال: