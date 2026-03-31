تطورات| تأجيل الدراسة غدًا في مصر للطلاب والمعلمين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 10:22 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن تطبيق قرار "تعطيل الدراسة" غدًا الأربعاء الموافق الأول من أبريل 2026، على جميع المدارس التي يشملها القرار، وذلك نظرًا لتوقعات حالة عدم الاستقرار الجوي وتأثيراتها المحتملة على سير العملية التعليمية، ويشمل القرار كافة فئات المنظومة التعليمية، سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة، لضمان سلامة الطلاب والمعلمين على حد سواء.

تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء في مصر

أوضح "شادي زلطة" المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن تعطيل الدراسة غدًا سيترتب عليه تأجيل امتحانات شهر مارس 2026 لصفوف النقل بجميع المراحل التعليمية، بما في ذلك المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، وذلك مراعاةً لضرورة توفير بيئة آمنة لجميع الطلاب أثناء أداء امتحاناتهم.

وأشار زلطة إلى أن المديريات التعليمية في مختلف المحافظات سوف تتولى تحديد مواعيد جديدة لإجراء "امتحانات مارس"، على أن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي لجميع الطلاب وفقًا لجدول كل مديرية وظروفها، بما يضمن انتظام العملية التعليمية دون أي تأثير سلبي على الطلاب أو سير الامتحانات.

متابعة القنوات الرسمية لمعرفة موعد الامتحانات

شددت الوزارة على أهمية متابعة الطلاب وأولياء الأمور للإعلانات الرسمية من خلال قنوات التواصل المعتمدة، سواء عبر المدارس أو المواقع الرسمية للوزارة، لضمان اطلاع الجميع على التحديثات المتعلقة بمواعيد الدراسة والامتحانات.

كما أكدت الوزارة استمرارها في تقييم الظروف الجوية بشكل يومي واتخاذ القرارات المناسبة بما يحافظ على سلامة الطلاب والمعلمين، مع الالتزام الكامل بتوفير المعلومات الدقيقة وفي الوقت المناسب لتجنب أي ارتباك أو تضارب في المواعيد.