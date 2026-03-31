أتفرج بدون تقطيع.. كيفية مشاهدة مباراة سوريا ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 10:22 مساءً - تترقب الجماهير مواجهة قوية تجمع بين منتخب سوريا ومنتخب أفغانستان، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2027، حيث يسعى المنتخب السوري لمواصلة عروضه القوية وتأكيد صدارته، بينما يأمل المنتخب الأفغاني في تقديم أداء أفضل وإنهاء مشواره بشكل إيجابي.

المنتخب السوري يدخل اللقاء وهو في أفضل حالاته، بعدما ضمن التأهل إلى النهائيات مبكرًا، محققًا سلسلة مميزة من الانتصارات جعلته يتربع على قمة المجموعة دون منافسة حقيقية، وهو ما يمنحه ثقة كبيرة قبل هذه المباراة.

في المقابل، يعاني منتخب أفغانستان من تراجع واضح في النتائج، إذ لم يتمكن من تحقيق أي انتصار خلال مشواره في التصفيات، ما يجعله أمام اختبار صعب أمام أحد أقوى منتخبات المجموعة.

وتُقام المباراة على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، حيث ينتظر أن تشهد حضورًا جماهيريًا ومتابعة كبيرة، في ظل رغبة المنتخب السوري في إنهاء التصفيات بأداء مثالي.

كيفية مشاهدة مباراة سوريا وأفغانستان

تتوفر عدة وسائل لمتابعة اللقاء بشكل مباشر، حيث يمكن متابعة المباراة من خلال قناة Riyadiya TV 1، التي تقدم تغطية شاملة واستوديو تحليلي مميز قبل وبعد اللقاء، كما تتيح قناة Solh Sports 1 مشاهدة المباراة بجودة عالية، مع نقل مباشر لأحداث اللقاء لحظة بلحظة، كذلك، تنقل قناة Meraj Sport المواجهة، لتوفر خيارًا إضافيًا أمام الجماهير لمتابعة هذه المباراة المهمة.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا ضد أفغانستان

من المقرر أن يتم نقل أحداث مباراة المنتخب السوري ضد نظيره منتخب أفغانستان, عبر قناة الاتحاد السوري لكرة القدم على منصة اليوتيوب.