لا تفوتك القمة.. موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 أبريل 2026 07:22 مساءً - يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، في افتتاح منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج ببطولة دوري Nile المصري لموسم 2026، في لقاء مرتقب ينتظره عشاق الكرة المصرية مع الانطلاقة القوية لاستعادة التوازن.

ويدخل الأهلي المباراة ساعيًا لتحقيق بداية قوية في مشواره نحو الحفاظ على اللقب، بينما يطمح سيراميكا كليوباترا للخروج بنتيجة إيجابية أمام بطل الدوري، في مواجهة تحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا مع صافرة بداية الموسم، في ظل الصراع الشرس بين المراكز الأربعة الأولى(الزمالك وبيراميدز والأهلي وسيراميكا كيلوباترا)

موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كيلوباترا

من المقرر أن تُقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2026، على أرضية استاد المقاولون العرب، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سيراميكا كيلوباترا

تُنقل المواجهة بشكل حصري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، وتحديدًا على قناة ON Sport 1، والتي تقدم تغطية مميزة للمباراة من خلال استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية، إلى جانب نقل أحداث اللقاء لحظة بلحظة.