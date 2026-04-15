توقع نتيجة مباراة آرسنال ضد سبورتنج في إياب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 أبريل 2026 03:37 مساءً - توقع نتيجة مباراة آرسنال ضد سبورتينغ لشبونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تتجه الأنظار نحو "استاد الإمارات" لمتابعة حسم بطاقة العبور للمربع الذهبي في بطولة التشامبيونز ليج لموسم 2025/2026.

تُعد هذه المواجهة اختباراً حقيقياً لطموحات الفريقين، إذ يدخل نادي آرسنال اللقاء وهو يمر بفترة فنية جيدة، محققاً 4 انتصارات في آخر 5 مباريات له.

في المقابل، يمر فريق سبورتينغ لشبونة بفترة تذبذب في النتائج، حيث حقق فوزين فقط مقابل 3 هزائم في لقاءاته الخمسة الأخيرة، ويسعى آرسنال لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتعويض خسارة الذهاب التي انتهت بنتيجة (0 - 1) لصالح الفريق البرتغالي.

موعد مباراة آرسنال ضد سبورتنج لشبونة

تنطلق صافرة بداية هذه الملحمة الأوروبية الليلة، الأربعاء الموافق 15 أبريل 2026، وذلك في تمام الساعة 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

نتيجة مباراة آرسنال ضد سبورتينغ لشبونة المتوقعة

تُشير القراءات الرقمية والتحليلات الإحصائية المستندة إلى مستويات الفريقين وتاريخ مواجهاتهما إلى أفضلية لصالح ولجانرز في مباراة الليلة:

فوز آرسنال: 62%.

فوز سبورتينغ لشبونة: 16%.

التعادل: 22%.

النتيجة النهائية الأكثر توقعاً: 2 – 0 لصالح آرسنال.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد سبورتنج

ستكون المباراة متاحة للمتابعة بجودة عالية عبر قناة beIN Sports 2، وسيتولى المعلق حفيظ دراجي مهمة الوصف والتعليق على أحداث هذا اللقاء المرتقب، وسيقود المباراة تحكيمياً الحكم فرانسوا ليتكسير على أرضية استاد الإمارات.