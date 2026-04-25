بدون تقطيع.. كيفية مشاهدة مباراة ليفربول ضد كريستال...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 12:29 مساءً - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نادي ليفربول نظيره كريستال بالاس، مساء اليوم السبت 25 أبريل 2026، في مواجهة مرتقبة على ملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتائج ليفربول وكريستال بالاس قبل اللقاء

يدخل ليفربول المباراة وهو يسعى لتأكيد تفوقه بعد فوزه في لقاء الذهاب بنتيجة (2-1). ويقدم الريدز أداءً قوياً في الآونة الأخيرة، حيث حقق 3 انتصارات متتالية وتعادلاً واحداً مقابل هزيمة واحدة في آخر 5 مباريات خاضها.

في المقابل، يمر كريستال بالاس بفترة تذبذب في النتائج، حيث حقق انتصارين فقط مقابل 3 هزائم في لقاءاته الخمسة الأخيرة، ويأمل الفريق اللندني في تحقيق مباغتة بمقر ليفربول لتحسين مركزه في جدول الترتيب.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس

تُنقل أحداث المباراة مباشرة وحصرياً عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وبالتحديد عبر beIN Sports HD 3 بتعليق المعلق حسن العيدروس.

كيفية مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس عبر الإنترنت

يمكن للجماهير متابعة مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس عبر تطبيق بي تن كونكت أو منصة "تود"، وهما المنصتان المعتمدتان لنقل مباريات "البريميرليج" بجودة عالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يتيح للمشاهدين متابعة اللقاء عبر الهواتف واللوحات الذكية.