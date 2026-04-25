وصل لكام بعد الارتفاع؟.. سعر الدولار اليوم السبت...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 12:29 مساءً - شهد سعر الدولار اليوم السبت 25 أبريل 2026 حالة من الاستقرار مع بداية التعاملات الصباحية، وذلك عقب الارتفاع الملحوظ الذي سجله أمس، حيث وصل إلى مستويات جديدة في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري مع بداية تعاملات اليوم، سجل الدولار نحو 51.94 جنيه للشراء و52.00 جنيه للبيع، بزيادة محدودة مقارنة بمستوياته السابقة.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية