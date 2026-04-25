وصل لكام بعد الارتفاع؟.. سعر الدولار اليوم السبت...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 12:29 مساءً - شهد سعر الدولار اليوم السبت 25 أبريل 2026 حالة من الاستقرار مع بداية التعاملات الصباحية، وذلك عقب الارتفاع الملحوظ الذي سجله أمس، حيث وصل إلى مستويات جديدة في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية.
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري مع بداية تعاملات اليوم، سجل الدولار نحو 51.94 جنيه للشراء و52.00 جنيه للبيع، بزيادة محدودة مقارنة بمستوياته السابقة.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
- استقرت سعر الدولار اليوم داخل البنوك الحكومية عند مستويات متقاربة، حيث سجل في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة نحو 52.57 جنيه للشراء و52.67 جنيه للبيع.
- كما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي "CIB" مستوى 52.57 جنيه للشراء و52.67 جنيه للبيع، وهو نفس السعر تقريبًا في عدد من البنوك الخاصة الأخرى.
- وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 52.58 جنيه للشراء و52.68 جنيه للبيع.
- بينما سجل سعر الدولار في بنك نكست 52.57 جنيه للشراء و52.67 جنيه للبيع.
- أيضًا وصل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 52.57 جنيه للشراء و52.67 جنيه للبيع.
- كما سجل سعر الدولار في ميد بنك 52.57 جنيه للشراء و52.67 جنيه للبيع.
- أيضًا سعر الدولار في المصرف المتحد سجل 52.57 جنيه للشراء و52.67 جنيه للبيع.
- فيما سجل أيضًا سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي حوالي 52.57 جنيه للشراء و52.67 جنيه للبيع.
- أخيرًا وصل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي عند 52.57 جنيه للشراء و52.67 جنيه للبيع.