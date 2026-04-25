تحرك جديد في عيار 21 الآن.. سعر الذهب...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 12:29 مساءً - سادت حالة من الهدوء النسبي سوق الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم السبت 25 أبريل 2026، عقب آخر تحديث للأسعار داخل محال الصاغة، وبحسب بيانات شعبة الذهب، تتحرك الأسعار خلال الفترة الحالية في نطاق متذبذب، متأثرة بتغيرات سعر الدولار عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب اليوم في مصر

فيما يلي أحدث مستويات لـ سعر الذهب اليوم في السوق المحلية والعالمية وفق آخر التحديثات، يأتي كما يلي:

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7981 جنيهًا.

كما سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري، نحو 6990 جنيهًا.

بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى حوالي 5991 جنيهًا.

أيضًا سعر الجنيه الذهب اليوم سجل الجنيه الذهب نحو 55920 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًا

على المستوى العالمي، بلغ سعر الذهب في العقود الفورية نحو 4723.47 دولارًا، وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة تحركات أسعار الدولار والتغيرات الاقتصادية العالمية، لما لها من تأثير مباشر على اتجاهات أسعار الذهب محليًا.