إعلان رسمي في الأسعار.. كروت الشحن وباقات الإنترنت في...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 أبريل 2026 12:29 مساءً - شهدت أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت في مصر الأرضي والمحمول اليوم السبت 25 أبريل 2026، اهتمامًا واسعًا من جانب المستخدمين، بالتزامن مع تزايد عمليات البحث عن أفضل العروض التي تجمع بين السعر المناسب وسعة الاستخدام، خاصة مع تداول أنباء عن زيادات محتملة خلال الفترة المقبلة، دون صدور أي قرارات رسمية حتى الآن.

حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

ترددت خلال الأيام الماضية شائعات حول رفع أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت بنسب تصل إلى 20% أو 30%، إلا أن الجهات المختصة لم تعلن حتى الآن عن أي زيادات رسمية، ما يجعل هذه الأنباء غير مؤكدة حتى اللحظة.

أسعار كروت الشحن في مصر اليوم

تختلف قيمة الرصيد الفعلي لكروت الشحن وفقًا للفئة والسعر، وجاءت أبرز الأسعار كالتالي:

كارت 13 جنيهًا وهو يمنح رصيد 9.1 جنيه "صلاحية يومين".

كارت 16.5 جنيه وهو يعطي 11.55 جنيه "6 أيام".

كارت 19.5 جنيه وهو يمنح 13.65 جنيه "7 أيام".

كارت 26 جنيهًا وهو يمنح 18.2 جنيه "10 أيام".

كارت 38 جنيهًا وهو يمنح 26.6 جنيه "14 يومًا".

كارت 39 جنيهًا وهو يعطي رصيد ووحدات "28 يومًا".

كارت 45 جنيهًا وهو يمنح 31.5 جنيه "28 يومًا".

كارت 55 جنيهًا وهو يمنح 38.5 جنيه "28 يومًا".

كارت 65 جنيهًا وهو يعطي رصيد ووحدات "28 يومًا".

كارت 100 جنيه وهو يمنح رصيدًا بقيمة 70 جنيهًا.

أسعار باقات الإنترنت في مصر

تقدم شركات الاتصالات باقات إنترنت منزلي بسرعات وسعات مختلفة تناسب الاستخدام الفردي والعائلي، وجاءت أبرز العروض كالتالي:

باقات أورانج

140 جيجابايت يقدم 239.4 جنيه شهريًا.

200 جيجابايت يوفر 330.6 جنيه.

250 جيجابايت يوفر 410.4 جنيه.

400 جيجابايت يقدم 649.8 جنيه.

600 جيجابايت يقدم نحو 969 جنيهًا.

باقات اتصالات

140 جيجابايت توفر 239.4 جنيه.

200 جيجابايت تقدم 330.6 جنيه.

300 جيجابايت تقدم 430 جنيهًا "سرعة تصل إلى 30 ميجابت".

600 جيجابايت توفر 969 جنيهًا.

الإنترنت الهوائي "eHome Wireless"

30 جيجابايت توفر 225 جنيهًا.

90 جيجابايت تقدم 340 جنيهًا.

225 جيجابايت توفر 650 جنيهًا.

باقات إضافية

4 جيجابايت توفر 80 جنيهًا.

10 جيجابايت تقدم 130 جنيهًا.

50 جيجابايت توفر 520 جنيهًا.

باقات WE للإنترنت الأرضي

تُعد شركة WE من أبرز مقدمي الخدمة، وتوفر باقات متنوعة تشمل:

140 جيجابايت توفر 239.4 جنيه.

200 جيجابايت تقدم 330.6 جنيه.

250 جيجابايت توفر 410.4 جنيه.

400 جيجابايت تقدم 649.8 جنيه.

600 جيجابايت توفر 850 جنيهًا.

1 تيرابايت تقدم 1550.4 جنيه.

باقات فودافون للإنترنت المنزلي

"الأسعار قبل إضافة الضريبة"